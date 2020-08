USA: Protestierende in Portland setzen Blendlaser gegen Polizei ein

Bei schweren Krawallen in Portland setzen Demonstrationsteilnehmer nach Behördenangaben unter anderem auch Blendlaser gegen die Polizei ein.

„Zwar ebbt die Gewalt gegen die Polizisten in Portland ab. Aber man darf sich nicht täuschen, es ist noch nicht vorbei“, sagte der kommissarische Minister für innere Sicherheit, Chad Wolf, am Donnerstag bei einer Anhörung im US-Senat.

„Neben Lasern, mit denen die Protestierenden die Polizei blenden, kommen auch demolierte Glasflaschen zum Einsatz … Die Taktik ist neu. Diese Laser sind stark genug und können die Augen beschädigen.“

Zugleich erinnerte Wolf daran, dass es in Portland auch friedliche Proteste gebe.

Landesweite Proteste dauern an

Protestaktionen in US-amerikanischen Städten hatten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei seiner Festnahme durch Polizisten in Minneapolis begonnen. Oft arten die Aktionen in Krawalle aus.

Die föderalen Kräfte mussten das Gerichtsgebäude in Portland, das die Demonstranten in Brand stecken wollten, wochenlang bewachen. Vertreter der Demokratischen Partei, die in Opposition zu Präsident Donald Trump stehen, kritisierten den Einsatz der föderalen Kräfte, „deren Präsenz die Situation noch mehr verschlimmert hat“.

In der Vorwoche hatten sich die Behörden des Bundeslandes Oregon und der Stadt Portland darauf geeinigt, dass die Ordnung in der Region von der örtlichen Polizei wiederhergestellt wird.

