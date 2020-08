Erneut Waldbrandgefahr in Deutschland – Technik aus Weltraumbranche im Einsatz

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt nach Einschätzung des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes, Raimund Engel, wieder an. Ihm zufolge hat der Regen vom vergangenen Wochenende daran nichts geändert, denn hohe Temperaturen und Sonneneinstrahlung hätten das Wasser rasch wieder verdampfen lassen. „Die Gefahrenlage ist ganz schnell wieder da.“

Im vorigen Jahr gab es 417 Waldbrände in dem Bundesland. Betroffen waren mehr als 13.000 Hektar Fläche. 2018 hatte es 512 Mal auf insgesamt 1674 Hektar gebrannt. Brandenburg verfügt über rund 1,1 Millionen Hektar Wald.

Engel setzt auf die Waldbrandzentralen, die die Videoüberwachung im Land ausüben und im Bedarfsfall die Feuerwehren schnell alarmieren sollen. Die dort installierte Technik komme aus der Weltraumforschung und sei besser als jedes menschliche Auge, so Engel. Hochauflösende Sensoren registrierten die Rauchwolken über den Baumkronen und meldeten dies an eine der Waldbrandzentralen, die wiederum die zuständigen Leitstellen informierte.

Der brandenburgische Waldbrandschutzbeauftragte knüpft große Hoffnungen an den Waldumbau. Das Land plant, den Kiefernanteil zu verringern und mehr Laubbäume anzupflanzen, damit der Wald weniger anfällig für Schädlinge, Trockenheit und Brände ist. Waldbrandgebiete sollen wiederaufgeforstet werden, auf früheren Kiefernmonokulturen sollen stabile Mischwälder entstehen. In Brandenburg machen Kiefern 70 Prozent an der Waldfläche aus.

ls/sb/dpa