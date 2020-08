Bombendrohungen gegen Gesundheitsämter in NRW

Die Kreispolizeibehörde Olpe hat am Samstag mitgeteilt, dass es in Nordrhein-Westfalen zu mehreren Bombendrohungen gegen Gesundheitsämter gekommen sei. Die Durchsuchungen brachten die Einsatzkräfte jedoch nicht auf die Spur eines Sprengstoffs.

Das Gebäude hätten demnach starke Polizeikräfte und Sprengstoffspürhunde durchsucht, da zunächst von einer Ernsthaftigkeit der Drohung ausgegangen worden sei. Die Behörde in Olpe wurde laut der Polizei vorübergehend geräumt.

Nachdem in der Einrichtung kein Sprengstoff aufgefunden wurde und gleichklingende Drohungen den Angaben zufolge ebenso in mehreren anderen Städten Nordrhein-Westfalens eingingen, sei die Maßnahme rückgängig gemacht worden.

Die Polizei habe gegen den anonymen Anrufer ein Strafverfahren eingeleitet.

Beispielsweise habe es auch in Köln am Freitagabend per Telefon eine Bombendrohung gegeben. Der Anruf sei aber nicht als ernsthafte Bedrohung eingeschätzt worden, so die Polizei.

ao/mt/dpa