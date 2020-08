Portland: Protestler zünden Büro des Polizeiverbands an, Blendlaser eingesetzt – Video

Die Teilnehmer der Proteste in der Stadt Portland (US-Bundesstaat Oregon) haben am Samstag (Ortszeit) das Gebäude des Polizeiverbands - Portland Police Association (PPA) - angezündet und Blendlaser gegen Polizisten eingesetzt. Dies ist einer Polizeimitteilung von Sonntag zu entnehmen.

„Um 23.35 Uhr Ortszeit am Samstag haben Menschen in der Menge das Fenster des Büros der Portland Police Association eingeschlagen, es illegal betreten und ein Feuer angezündet; damit haben sie Verbrechen wie vorsätzliche Schadenszufügung, Einbruch und vorsätzliche Brandstiftung begangen“, hieß es in der Erklärung.

The snack van, day 72 pic.twitter.com/nLEw21jUdc — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 9, 2020

​Bundespolizisten von Oregon und örtliche Polizeikräfte seien am Ort der Unruhen eingetroffen.

„Sie trafen auf eine feindlich eingestellte Menge, die anfing, Glasflaschen und mit Farbe gefüllte Luftballons auf sie zu werfen. Die feindlich eingestellte Menge versuchte auch, die Beamten zu verletzen, wobei diese mit einem grünen Laserpointer geblendet wurden, was in Oregon ein Verbrechen ist. Drei Offiziere wurden verletzt“, teilte die Polizei mit.

Zwei Polizisten seien in ein Gebietskrankenhaus gebracht und später entlassen worden. Die Feuerwehr und Rettungskräfte von Portland hätten Zugang zum Gebäude bekommen und das Feuer löschen können.

Um 02.00 Uhr Ortszeit hätte die Mehrheit der Randalierer den Ort verlassen, hieß es weiter. Die Polizei habe mehrere Personen festgenommen.

pd/mt/sna