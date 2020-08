Gewalt nach Wahl in Weißrussland, Staatssekretär für Versammlungsverbot, 800-Millionen-Hitzeplan

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Belarus-Wahl: Gewalt gegen Demonstranten und – Siegesfeiern

Nach der Präsidentenwahl in Belarus ist es zu blutigen Zusammenstößen von Polizei und Demonstranten in einzelnen Orten, aber auch zu Siegesfeiern für die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja gekommen. Die Menschen riefen die Uniformierten auf, sich dem Wählerwillen zu beugen und dem Volk anzuschließen, in einzelnen Ortschaften habe die Polizei kaum Widerstand leisten können gegen die Menschenmengen, so oppositionsnahe Internetportale. Dagegen ging die Polizei in der Hauptstadt Minsk mit Wasserwerfern, Gummigeschossen und Blendgranaten gegen die Bürger vor. Es gab viele Verletzte. Die Proteste richteten sich gegen mutmaßliche Wahlfälschungen und einen von den Behörden angekündigten Sieg von Präsident Alexander Lukaschenko mit 80 Prozent der Wählerstimmen. In den vergangenen Wochen hatte seine Herausforderin Tichanowskaja die größten Massenveranstaltungen in der Geschichte Weißrusslands angezogen – laut Wahlamt soll sie nun angeblich nur sieben Prozent der Stimmen bekommen haben.

Innenstaatssekretär für härteres Vorgehen bei Verstößen bei Demos

Innenstaatssekretär Günter Krings hat ein härteres Vorgehen der Ordnungskräfte gegen Teilnehmer von Demonstrationen gefordert, die gegen Corona-Maßnahmen verstoßen.

Regeln machten nur Sinn, wenn sie durchgesetzt würden, so der CDU-Politiker. Man könne gegen Regeln protestieren oder demonstrieren, aber man dürfe sich nicht einfach über sie hinwegsetzen. Ordnungskräfte müssten künftig noch konsequenter durchgreifen und gegen Demonstranten, die Abstandsregeln nicht einhielten, wirksam Bußgelder verhängen. Bei der Anmeldung neuer Kundgebungen sollte genau geprüft werden: „Neue Demonstrationen von Veranstaltern, die bereits gezeigt haben, dass bei ihren Demos massiv gegen Regeln verstoßen wird - wie etwa am 1. August in Berlin - sollten grundsätzlich verboten werden.“

Einsatz von Corona-Scouts in Gesundheitsämtern wird verlängert

Der Einsatz von sogenannten Containment-Scouts in den Gesundheitsämtern für die Nachverfolgung von Corona-Kontakten soll um weitere sechs Monate verlängert werden, kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn an. Der Bund stelle dem Robert Koch-Institut (RKI) dafür 10,7 Millionen Euro für Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Seit April seien mehr als 510 Scouts rekrutiert worden, zunächst für sechs Monate. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 436 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 216.327 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, so das RKI am Montagmorgen. Seit dem Vortag wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben nun bei 9197.

Ärzte warnen vor Fan-Rückkehr: Gefahr von Massenansteckungen real

Der Ärzteverband Marburger Bund hat vor einer Fan-Rückkehr in die Stadien der Fußball-Bundesliga gewarnt. Die Gefahr von Massenansteckungen sei real. „Wenn wir Pech haben, sitzt ein Superspreader unter den Fans, und das Virus breitet sich wie ein Lauffeuer aus“, so die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna. Die Gesundheitsminister der Länder beraten über eine Zuschauer-Teilzulassung in Fußball-Stadien mit Corona-Schutzauflagen. Hygiene-Oberärztin Johna hat Bedenken: „Das ist ja das Tückische an Covid-19: Jemand kann überhaupt noch keine Beschwerden haben, aber trotzdem steckt sein Rachen schon voller Viren. Und wenn dann geschrien und gejubelt wird, kann es blitzschnell gehen.“ Das jüngst vorgestellte Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) für einen reduzierten Wiedereinzug der Fans ohne Besetzung der Stehplätze, Alkohol und Gästefans sowie mit personalisierten Tickets hält sie ob der Ansteckungsgefahren für unrealistisch.

Habeck fordert 800-Millionen-Hitzeplan für Deutschland

Um Deutschland besser für Hitzewellen zu wappnen, fordert Grünen-Chef Robert Habeck einen Hitzeplan zum Schutz der Gesundheit. Es brauche ein einheitliches, gestuftes Hitzewarnsystem mit bundesweitem Beratungstelefon und besonderer Beachtung von Risikogruppen. In Gesundheitseinrichtungen sollten „Kühle Räume“ eingerichtet werden. Ein 800 Millionen Euro schweres Förderprogramm soll Grünflächen, Grün an Gebäuden und Frischluftschneisen fördern, für Schatten sorgen und öffentliche Wasserspender finanzieren. Die aktuelle Hitzewelle sei Ausdruck des Klimawandels und würde künftig „das neue Normal“ sein. Die Hitze stelle eine ernste Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung dar, denn viele Menschen litten körperlich unter Schlaflosigkeit und Herz-Kreislauf-Beschwerden: „Forschungen gehen von Tausenden von vorzeitig sterbenden Menschen aus - auch hier in Deutschland.“

