Proteste nach Präsidentschaftswahl in Weißrussland: Wahlbehörde brachte Chefin in Sicherheit

„Die Wahlergebnisse trafen buchstäblich im Handmodus ein, da die zentrale Wahlkommission – zumindest ich und ein Analytiker, wir waren nur zu zweit – um ein Uhr morgens aus dem Regierungsgebäude evakuiert wurden“, sagte Jermoschina vor Journalisten bei der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl am Montagmorgen.

„Deshalb erhielten wir keine Wahlergebnisse (von den lokalen Wahlkommissionen – Anm. d. Red.), wir haben sie erst jetzt eben bekommen, geradezu kurz vor dem Briefing “, äußerte sie.

Präsidentschaftswahl in Weißrussland

Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag konnte der amtierende Staatschef, Alexander Lukaschenko, nach vorläufigen Angaben 80,23 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja erhielt demnach 9,9 Prozent der Stimmen.

Andrey Dmitrijew bekam 1,04 Prozent der Wählerstimmen, 1,68 Prozent der Wähler unterstützten Anna Kanopatskaja, für Sergej Tscheretschenj entschieden sich 1,13 Prozent der Wahlberechtigten. 6,02 Prozent stimmten gegen alle.

Proteste und Gewalt nach Wahl in Weißrussland

Am Sonntagabend war es in mehreren Städten Weißrusslands zu nicht genehmigten Protestaktionen gekommen. Die Zusammenstöße der Protestler mit den Ordnungskräften in der Hauptstadt Minsk dauerten fast vier Stunden an. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Lärmgranaten gegen die Protestierenden ein und zwang die Demonstrierenden gegen Mitternacht dazu, das Stadtzentrum zu verlassen. Bei den Aufständen wurden mehrere Menschen verletzt, einige von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

