Seit fünf Stunden kein Kontakt mehr mit Fotokorrespondent von Sputnik in Minsk

Sputnik kann seinen Fotokorrespondenten Ilja Pitalew, der sich zur Zeit in der weißrussischen Hauptstadt Minsk befindet, seit fünf Stunden nicht mehr kontaktieren. In Minsk protestieren den zweiten Tag in Folge Menschen, die mit der Wiederwahl des Präsidenten Alexander Lukaschenko, der das Land seit 26 Jahren regiert, unzufrieden sind.