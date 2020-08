Schwitzen und Gewitter: Es bleibt heiß und schwül in Deutschland – Videos

Hohe Temperaturen und Unwetter bestimmen auch weiterhin die Wetterlage in Deutschland. Im Norden und Osten bleibe es am Mittwoch tagsüber durchweg sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mit.

Im Westen und an den Alpen könnten ab Mittag einzelne kräftige Gewitter auftreten, teilweise bestehe sogar Unwettergefahr. Im Westen und Südwesten Deutschlands sind die Temperaturen aber auch am höchsten; dort soll das Thermometer am Mittwoch auf bis zu 36 Grad klettern. An der See ist es mit Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad ein wenig kühler.

Volltreffer Unwetter, Feuerwehr bereits zu hören. pic.twitter.com/tPWJ3hFKGm — wasted potential 🥵 (@BastiTheGreat) August 11, 2020

„Bevorzugt im Westen und Südwesten einzelne Unwetter aufgrund von heftigem Starkregen bis 40 l/qm, Hagel bis 3 cm und schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) wahrscheinlich. Extrem heftiger Starkregen (>40 l/qm) nicht ausgeschlossen”, teilte am Mittwoch der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht zum Donnerstag vor allem im Südwesten und Westen nur zögerlich nachlassende, im Verlauf möglicherwiese von Benelux, Frankreich und der Schweiz her auch neu aufkommende Gewitter, aber mit etwas geringerer Unwettergefahr.

„Mit Ausnahme des äußersten Nordens und des Nordostens wegen schwüler Hitze und teilweise tropisch warmer Nächte verbreitet starke Wärmebelastung. Im Westen und Südwesten in den Niederungen auch extreme Wärmebelastung”, hieß es weiter.

Am Donnerstag und Freitag sieht es ähnlich aus: Hohe Temperaturen wechseln sich mit Gewittern und lokalen Unwettern ab. Bereits am Dienstag waren heftige Gewitter über Teile Deutschlands gezogen. In Rheinland-Pfalz hatte Starkregen den Verkehr entlang der Mosel zwischen Zell (Kreis Cochem-Zell) und Traben-Trarbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) für Stunden beeinträchtigt. Einzelne Straßen waren wegen umgestürzter Bäume oder eines Erdrutsches nicht befahrbar.

D: Lokales Unwetter über dem Süden Dortmunds am 11. August 2020 - https://t.co/qh33P8kDuv pic.twitter.com/yv6Gd3cGns — Fireworld.at (@FireWorldAT) August 12, 2020

Feuerwehr Schweinfurt – 90 Einsätze wegen Unwetter

In Bayern rückte die Feuerwehr Schweinfurt wegen des Unwetters am Abend 90-mal aus. In den meisten Fällen handelte es sich um vollgelaufene Keller.

tagelang andauernde Unwetter verursachten am 4.juli Überschwemmungen In Bad Feilnbach bei Rosenheim pic.twitter.com/er7rDZJn5e — BuBeN (@753Achill) August 11, 2020

Fast 300 Einsätze für Frankfurter Feuerwehr

Wegen eines heftigen Unwetters hat es am Dienstag für die Frankfurter Feuerwehr binnen zweieinhalb Stunden fast 300 Einsätze gegeben. Im Norden der Stadt sei es vor allem um vollgelaufene Keller und abgeknickte Äste gegangen, teilte das Portal t-online.de unter Verweis auf einen Feuerwehrsprecher mit.

​„Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Auch in anderen Teilen Hessens meldete die Polizei vereinzelte Schäden. Straßen hätten kurzzeitig unter Wasser gestanden und Bäume seien umgeknickt, hieß es unter anderem aus dem Taunus und aus der Region Gießen”, so das Portal.

Starke Gewitter ziehen quer durch NRW - Überflutete Autobahn 43

Starke Gewitter mit reichlich Regen und heftigem Wind sind am Dienstag quer durch NRW gezogen.

Wie der DWD berichtete, zogen die Gewitter seit den Mittagsstunden vom Sauerland durch das südliche Ruhrgebiet und weiter Richtung Niederrhein. Radar-Bilder des DWD zeigten Regenmengen von stellenweise mehr als 40 Litern pro Quadratmeter, wie Meteorologin Ines Wiegand sagte. Die Feuerwehr Bochum warnte bei Twitter am Nachmittag vor einer aktuell durchziehenden Gewitterfront mit Sturmböen. Dort seien bereits erste umgestürzte Bäume gemeldet worden.

⚠️ Aktuelle Warnung - Gewitterfront über Bochum ⚠️ Aktuelle zieht eine Gewitterfront über Bochum. Erste umgestürzte Bäume wurden ins bereits aus den südlichen Stadtteilen gemeldet. Bitte seid vorsichtig! #fwbo #EinsatzfürBochum pic.twitter.com/ExRNNMnXWO — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) August 11, 2020

​Auch das „WDR Verkehrstudio” vermeldete bei Twitter überflutete Fahrbahnen auf der A43 zwischen Sprockhövel und Bochum.

Die #A43 ist vom plötzlichen Regenschauer getroffen worden: zwischen Sprockhövel und Bochum-Querenburg sind Teile der Fahrbahn überflutet. Momenten gibt es dort 6 km stockenden Verkehr, mehr als 10 Minuten plus #Stau https://t.co/ZCIdP3fvN5 pic.twitter.com/ooR7me4PCo — WDR Verkehrsstudio (@WDR_Verkehr) August 11, 2020

​Nach Angaben des DWD sollen die vorwiegend im Südwesten des Bundeslandes erwarteten Gewitter erst im Laufe des Abends abklingen. Heftiger Starkregen sei weiterhin nicht ausgeschlossen.

Im Saarland war es am Dienstag am heißesten

Deutschlands heißester Orte lag am Dienstag im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnete in Saarbrücken-Burbach mit 37,3 Grad die bundesweit höchste Temperatur des Tages. Auf Platz zwei kam - wie bereits am Montag - Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg: Dienstag wurden dort 37 Grad gemessen. In Nordrhein-Westfalen lag Platz drei: In Tönisvorst wurde es bis zu 36,7 Grad heiß, wie es am Abend beim DWD in Offenbach hieß.

Neuer Jahres-Hitzerekord: 38,6 Grad in Trier

In Trier war am Wochenende die bundesweit höchste Temperatur des bisherigen Jahres registriert worden. An der DWD-Station Trier-Petrisberg kletterten die Werte am Sonntag auf 38,6 Grad.

ai/dpa/sna