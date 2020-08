Dritte Protestnacht: Demonstranten zerstreut, keine Bereitschaftspolizei mehr auf Straßen von Minsk

Gegner des amtierenden weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, die mit seiner Wiederwahl am Sonntag nicht einverstanden sind, haben die dritte Nacht in Folge in Minsk protestiert. Die Ordnungskräfte haben die Situation wieder unter Kontrolle gebracht.

Am Dienstagabend versammelten sich Protestierende in verschiedenen Teilen der Hauptstadt, vor allem in den Stadtbezirken am Stadtrand, in Gruppen, die aus mehreren Dutzend bis Hunderten Menschen bestanden.

Unzufriedene Bürger kamen in der Nähe von U-Bahn-Stationen, vor Einkaufszentren und Kaufhäusern zusammen. Sie schrien, applaudierten, grüßten einander und zeigten das Victory-Zeichen.

Auch Autofahrer stießen mit ihren Fahrzeugen hinzu und betätigten ständig die Hupe. Die Fußgänger begrüßten sie mit Applaus und ermunternden Rufen. Einige trugen weiß-rot-weiße Flaggen, die von der Opposition verwendet werden, oder hielten sie aus dem Autofenster.

Eine große Gruppe von Oppositionsanhängern kam in der Nähe der U-Bahn-Station Michalowo im Südwesten der weißrussischen Hauptstadt zusammen. Bereitschaftspolizisten, die gegen 22.00 Uhr (21.00 Uhr MESZ) am Ort eintrafen, begannen mit der Zerstreuung der Menge, woraufhin sich die Protestierenden in den benachbarten Pawlow-Park zurückzogen. Dort schlossen sich neue Kräfte den Protestierenden an und es kam zu Zusammenstößen mit Strafverfolgungsbeamten.

Gegen 22.30 Uhr setzten Kräfte der Spezialeinheit Omon in der Nähe des Einkaufszentrums „Magnit“ Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Die Protestierenden versuchten, sich im Pawlow-Park zu gruppieren und sich dort zu verstecken. Der Versuch scheiterte daran, dass bereits zahlreiche Polizeifahrzeuge um den Park herum aufgestellt waren.

Um 23.20 Uhr Ortszeit trieben Sicherheitskräfte mit Lärmgranaten und Gummigeschossen eine große Gruppe von Protestierenden auf dem Dzerzhinsky-Prospekt auseinander. Die aktivsten Demonstranten wurden festgenommen, während der Rest versuchte, sich neu zu gruppieren und sich in einer der benachbarten Straßen zu versammeln.

Im Bezirk Serebrjanka im Südosten von Minsk standen mehrere hundert Anhänger entlang der Rokossowski-Straße, schwenkten Nationalflaggen, skandierten und erhoben ihre geballten Fäuste. Vorbeifahrende Autos begrüßten sie mit dem Hupsignal.

Polizeifahrzeuge trafen dort ein; gegen 22 Uhr kam es zu Zusammenstößen. Die Protestierenden versuchten, den Straßenverkehr zu blockieren. Autos standen in beiden Verkehrsrichtungen im Stau und hupten. Von Zeit zu Zeit kamen Gruppen junger Leute von den Höfen aus zum Straßenrand, einige von ihnen hielten Stöcke und Plastikflaschen.

Gruppen von Bereitschaftspolizisten verließen regelmäßig ihre Fahrzeuge und drängten die Protestierenden zurück. Wenn die Protestler die Beamten erblickten, zerstreuten sie sich meist und versteckten sich in naheliegenden Höfen. Einige von ihnen versuchten jedoch, die Polizisten abzuwehren. Bei einigen Zusammenstößen mussten die Polizisten zu ihren Schlagstöcken greifen. Die aktivsten Demonstrierenden wurden wiederum festgenommen.

Bei der Verfolgung der Aktivisten stürmten die Sicherheitskräfte die Eingänge der Häuser an der Rokossowski-Straße, wo Demonstranten Unterschlupf gefunden hatten.

Die Polizei setzte Lärmgranaten ein und vertrieb gegen 1:00 Uhr Ortszeit die Protestierenden von der Rokossowski-Straße.

Einige Protestler versuchten, den Festgenommenen zu helfen, indem sie Holzstöcke, Feuerwerkskörper, Steine und Fackeln warfen. Die Mehrheit der Demonstranten forderte gleichzeitig, von einer solchen Provokation der Polizei abzusehen.

Einige Protestierende versteckten sich in ihren Autos. Die Polizeibeamten begannen daraufhin, Fahrzeuge auf gefährliche Substanzen zu durchsuchen. Dabei kam es zu einer Reihe von Zwischenfällen.

Beispielsweise weigerte sich ein Anwohner, seinen alten Pkw aus der Sowjetzeit aufzusperren. Die Polizisten brachen daher die Fensterscheiben ein. Von einem weiteren Fahrer, der Journalisten zu dem Ort gebracht hatte und auf sie wartete, wurde ein Benzinkanister beschlagnahmt - unter dem Vorwand, dass dieser für Brandstiftung verwendet werden könne.

Im westlichen Stadtteil versuchten Anhänger der Opposition, eine Straße im Bezirk Kamennaja Gorka zu blockieren. Große Blumenbehälter und Mülltonnen auf die Fahrbahn sollten den Verkehr lahmlegen.

Danach trafen Spezialfahrzeuge der Polizei im Gebiet ein. Gegen 1.00 Uhr morgens zerstreute die Polizei die Demonstranten, die sich dort versammelt hatten.

Im Bezirk Urutschje im Nordosten kam am Dienstagabend eine geringe Anzahl von Menschen in der Nähe der Wohnhäuser zusammen. Der Autoverkehr wurde teilweise blockiert. Polizeibeamte nahmen einige Protestierende fest.

Wenn die Demonstranten Ordnungskräfte erspähten, versuchten sie, sich in Höfen und Eingängen nahegelegener Häuser zu verstecken. Einige Menschen brachten ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck, indem sie von den Balkonen aus Losungen skandierten.

Nach Mitternacht zerstreute die Bereitschaftspolizei die Protestierenden. Die Demonstranten, die entlang der Fahrbahn des Unabhängigkeitsprospekts standen, wurden festgenommen.

Derzeit haben die Behörden die Situation in der weißrussischen Hauptstadt im Allgemeinen wieder unter Kontrolle.

