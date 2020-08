Berlin nennt Bedingungen für Import von russischem Corona-Impfstoff

Die Zulassung des russischen Corona-Impfstoffes „Sputnik V“ auf dem Markt Europas wird nach Angaben aus Berlin erst nach der Vorlage der Resultate aller Testphasen möglich sein. Das betreffe auch die Resultate der Studienphase III, mit der Russland erst begonnen habe, sagte Hanno Kautz, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin, am Mittwoch.

Normalerweise habe ein Pharmaproduzent die bei allen drei Studienphasen gewonnenen Daten zu veröffentlichen, wenn er auf dem Markt Fuß fassen wolle und um eine Zulassung ersuche, sagte Kautz vor der Presse.

Corona-Vakzin erstmals in der Welt zugelassen

Unterdessen hatte das Gesundheitsministerium Russlands den im Gamaleja-Forschungsinstitut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Kooperation mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelte Impfstoff „Sputnik V“ gegen das Virus SARS-Cov-2 am Dienstag registriert. Das war die weltweit erste Zulassung eines Corona-Impfstoffes. Parallel dazu soll mit der Testphase III begonnen werden, an der bis zu 2000 Freiwillige teilnehmen werden.

Putins Tochter bereits geimpft

Gesundheitsminister Michail Muraschko zufolge wird der Impfstoff unmittelbar im Gamaleja-Institut und im Werk Binnopharm (Selenograd bei Moskau) hergestellt. Nach Angaben von Präsident Wladimir Putin hat der Impfstoff alle notwendigen Tests hinter sich und bildet eine beständige Immunität. Dabei berief er sich auf eine seiner beiden Töchter, die sich versuchsweise impfen ließ.

Spahn skeptisch

Indes hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die weltweit erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Russland skeptisch bewertet. "Es geht nicht darum, irgendwie Erster zu sein, sondern es geht darum, einen wirksamen, erprobten und damit auch sicheren Impfstoff zu haben", sagte er am Mittwoch in Berlin. Für das Vertrauen der Bevölkerung in einen Impfstoff sei es sehr wichtig, die nötigen Studien sehr genau zu machen. Nach allem, was bisher bekannt geworden sei, sei der russische Impfstoff nicht hinreichend erprobt. "Das kann dann schon auch gefährlich sein, zu früh zu beginnen."

Phase III wird "peinlich beobachtet"

Alexander Ginzburg, Direktor des Gamaleja-Instituts, teilte RIA Novosti mit, dass die zivile Anwendung des Impfstoffes während der Testphase III „peinlich beobachtet“ werde. „Sollte es irgendwelche Nebenwirkungen geben, wird das Gesundheitsministerium die Zulassung zurückziehen“, sagte er.

am/gs/ta