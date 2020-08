Offenbar Blutdruckabfall: Assad muss seine Rede vor Parlament unterbrechen

Wie Reuters unter Verweis auf das syrische Staatsfernsehen mitteilte, musste die Rede des Präsidenten, die gegen Mittag gehalten werden sollte, nun um 17.30 Uhr MESZ ausgestrahlt werden.

„Dies war das Ergebnis eines kleinen Blutdruckabfalls, den der Herr Präsident erlitten hat, bevor er seine Rede wieder aufgenommen hat“, so der TV-Sender.

Weitere Details nannte das Fernsehen nicht.

Parlamentswahlen in Syrien

Am 19. Juli hatten die Bürger in Syrien ein neues Parlament gewählt. Es ist bereits die dritte Wahl zu dem in Damaskus tagenden Volksrat seit Beginn des Krieges im Jahr 2011. Als Novum gilt, dass die Kandidaten der regierenden Ba'ath-Partei erstmals durch Vorwahlen bestimmt wurden.

