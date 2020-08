Vietnam bestellt russischen Corona-Impfstoff Sputnik V – Medien

„Gleichzeitig wird Vietnam einen eigenen nationalen Covid-19-Impfstoff erarbeiten“, teilte die Behörde mit.

Das Ministerium gab nicht an, wie viele Dosen des russischen Impfstoffs es bestellt hat und wann es diese erhalten wird. Im letzten Monat hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, dass Vietnams eigener Impfstoff Ende 2021 verfügbar sein soll.

Erster Corona-Impfstoff

Am Dienstag hatte der russische Präsident Wladimir Putin mitgeteilt, dass Russland als erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus registriert habe. Dieser wurde von dem Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie und dem Russischen Fonds für direkte Investitionen entwickelt.

Die präklinischen Forschungen zu dem Covid-19-Impfstoff wurden am Gamaleja-Institut und am 48. Forschungsinstitut des Verteidigungsministeriums, die klinischen im Setschenow-Institut und einer Filiale des Burdenko-Militärhospitals durchgeführt.

Spezialisten betonten mehrmals, dass alle Freiwilligen im Alter von 18 bis 60 Jahren bei den Tests hohe Antikörpertiter bekommen hätten. Niemand hätte mit schweren Komplikationen zu kämpfen gehabt.

Die dritte Testphase des Präparats mit dem Namen „Sputnik V“ beginnt am 12. August.

Coronavirus

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden weltweit 20.439.814 Corona-Fälle registriert (Stand: 13. August MESZ). Die Zahl der Todesfälle liegt demnach bei 744.385. In Vietnam meldete die WHO 883 Infektionsfälle. Das ist ein Plus von 17 zum Vortag.

ao/sb/rtr