Sechsjähriger aus Ostfriesland tot im Idasee gefunden

Am Freitagabend wurden demnach die Feuerwehren aus Ostrhauderfehn und Holterfehn sowie die Wasserrettung der Kreisfeuerwehr Leer zusammen mit den Einsatztauchern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) zum Idasee gerufen. Kurze Zeit vorher hatte eine Familie einen sechsjährigen Jungen als vermisst gemeldet.

Parallel zur Suche auf und in dem See war den Beamten zufolge auch ein großer Sucheinsatz an Land angelaufen. An der Operation nahmen auch die Rettungshundestaffel Ostfriesland , weitere Taucher aus Friesoythe sowie die Feuerwehr aus Westrhauderfehn teil.

Die Einsatzkräfte verwendeten unter anderem Drohnen. Für die Betreuung der Angehörigen während des Sucheinsatzes kam ein Notfallseelsorger zur Einsatzstelle.

Nach etwa eineinhalb Stunden wurde das leblose Kind dann im Wasser gefunden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät, so die Feuerwehr. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Jungen feststellen.

Ermittlung eingeleitet

Die Angehörigen mussten durch ein Krisenintervention Team aus dem Landkreis Cloppenburg betreut werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und den Umständen aufgenommen.

mo/mt