Kleinflugzeug in der Nähe von Trumps Golfclub abgefangen

In Bedminster in New Jersey sind Kampfjets in die Luft gestiegen, um ein Kleinflugzeug abzufangen, das sich dem privaten Golfclub Donald Trumps, in dessen Richtung der Präsident gerade unterwegs war, angenähert hatte. Das teilte der TV-Sender ABC News unter Verweis auf das Nordamerikanische Luft- und Weltraumverteidigungskommando (NORAD) mit.