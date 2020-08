Angriff auf Hotel in Somalia fordert über 10 Tote und mehr als 30 Verletzte - Medien

Bei einem Angriff von Militanten auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehr als 10 Menschen getötet und mehr als 30 Menschen verletzt worden. Dies meldet die lokale Zeitung „Somali Guardian“.

Es wird berichtet, dass sich die Militanten derzeit in den oberen Stockwerken des Hotels verbarrikadiert haben, von wo aus sie auf die Soldaten schießen, die am Ort des Geschehens eingetroffen sind. Laut dem Blatt sind unter den Toten Regierungsbeamte des Landes, darunter der Direktor für regionale Beziehungen des Informationsministeriums, Abdirisak Abdullahi Abdi.

Die Opfer des Angriffs wurden ins Krankenhaus gebracht, darunter der Minister für öffentliche Arbeiten, Ahmed Washington, die beliebte Sängerin des Landes, Faiza Bela, und andere bekannte Personen in Somalia.

Wie die lokale Zeitung „Garowe Online“ unter Verweis auf einen Regierungssprecher berichtet, hätten somalische Sicherheitskräfte bereits zwei Angreifer neutralisiert, doch im Gebäude dauere diezwischen den Sicherheitskräften und den Militanten an.

Am Sonntagnachmittag sprengten Militante auf dem Territorium des Elite-Hotels in der Nähe des beliebten Strandes Lido eine Autobombe. Danach drangen sie in das Gebäude ein und eröffneten das Feuer. „Somali Guardian“ berichtet, dass hinter dem Angriff angeblich Militante der radikalislamistischen Gruppe Al-Shabaab stehen würden.

ek/mt/sna