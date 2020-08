Pelosi ruft Abgeordnete aus Sommerpause zurück; Italien schließt alle Diskotheken wegen Corona; Auszahlung des Corona-Kinderbonus startet am 7. September; Kontrolleur in ICE mit Messer verletzt; Kanzlerkandidatur von Scholz nicht verfrüht; Frühwarnsystem für Viren aus dem Tierreich gefordert

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Pelosi ruft Abgeordnete aus Sommerpause zurück

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hat die Abgeordneten aus der Sommerpause zurückgerufen. Grund ist die Sorge vor Beeinträchtigungen des Postbetriebs und die Folgen für die Briefwahl. Die Abgeordneten sollen über ein Gesetz abstimmen, das Veränderungen bei der Post verhindern soll. US-Präsident Trump manipuliere die Post, um den Wählern das Wahlrecht zu entziehen, sagte Pelosi. Trump ist gegen eine weit verbreitete Briefwahl. Er meint, die Demokraten könnten davon profitieren.

Italien schließt alle Diskotheken wegen Corona

Italien schließt wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen alle Diskotheken des Landes. Das teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza mit. Die Schließung gilt ab heute und mindestens bis zum 7. September. Betroffen sind auch Stranddiscos im Freien und alle anderen Tanz-Events draußen. Außerdem ordnete die Regierung an, dass in der Zeit zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens auf Plätzen, wo sich in Italien gerne viele Menschen treffen, und bei Ansammlungen vor Lokalen eine Maskenpflicht gilt.

Auszahlung des Corona-Kinderbonus startet am 7. September

Kontrolleur in ICE mit Messer verletzt

Die Familienkassen beginnen am 7. September mit der Auszahlung des Corona-Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Das teilte das Bundesfinanzministerium auf Anfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. Die erste Bonusrate von 200 Euro wird zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt. Die zweite Rate von 100 Euro folgt im Oktober. Wann der Kinderbonus auf dem Konto ist, hängt von der Endziffer der Kindergeldnummer ab. Steht dort eine Null, ist man am 7. September dabei. Die Endziffern 1 bis 9 werden im September nach und nach überwiesen.

Ein Fahrkartenkontrolleur der Deutschen Bahn ist in einem ICE zwischen München und Augsburg bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Er konnte laut Polizei aber noch eine Notbremsung einleiten. Nach Stillstand des Zuges zerschlug der Täter demnach eine Außenscheibe und flüchtete. Der verletzte Kontrolleur kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen, noch ist das Motiv unklar. Die Tat ereignete sich nahe Althegnenberg im Kreis Fürstenfeldbruck.

Kanzlerkandidatur von Scholz nicht verfrüht

Nach Ansicht von Hamburgs SPD-Chefin Melanie Leonhard ist die Kanzlerkandidatur von Bundesfinanzminister Olaf Scholz nicht zu früh verkündet worden. Er habe das jetzt gemacht, wir fanden das richtig, das sehr frühzeitig zu machen, dann wissen alle woran sie sind und Olaf Scholz kann sich entsprechend vorbereiten, sagte die Sozialsenatorin der Deutschen Presse-Agentur. Grundsätzlich sei es jeder Partei selbst überlassen, wann sie ihren Spitzenkandidaten verkünde.

Frühwarnsystem für Viren aus dem Tierreich gefordert

Angesichts der Corona-Krise fordern immer mehr Forscher ein globales Frühwarnsystem für Viren aus dem Tierreich. Eine frühzeitige Entdeckung könnte in Zukunft ähnliche Pandemien verhindern, sagte Stephan Ludwig, Direktor des Instituts für Molekulare Virologie an der Uni Münster, in einem heute veröffentlichten Podcast. Wichtig sei eine Überwachung von sogenannten Schlüsselevents wie Lebend- oder Wildtiermärkten in Asien. Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist höchstwahrscheinlich von einem Tier auf den Menschen übergesprungen. Wenn bei Routine-Untersuchungen auf Lebendtiermärkten vermehrt Infektionen gefunden werden, müsse sofort die Bremse reingehauen werden, um die schnelle Verbreitung zu stoppen, sagte Ludwig. Ein Frühwarnsystem könnte von der Weltgesundheitsorganisation oder den Vereinten Nationen eingerichtet werden.