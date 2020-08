Israelische Kampfjets erstmals in Deutschland gelandet

Kampfflugzeuge der Luftwaffe Israels sind am Montag erstmals in Deutschland gelandet.

„Die sechs F-16 Flieger nehmen in den nächsten zwei Wochen an den Übungen BlueWings2020 und MAGDAYs teil“, meldete die Luftwaffe am Montag auf Twitter.

„Die 6 F-16 Flieger nehmen in den nächsten 2 Wochen an den Übungen #BlueWings2020 und #MAGDAYs teil."

„Der Rückflug führt am Stadtrand von Dachau vorbei. Im Anschluss legt die deutsch-israelische Delegation in der dortigen KZ-Gedenkstätte einen Kranz nieder und gedenkt der Opfer des Holocausts sowie der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“, hatte die Luftwaffe in der vorigen Woche bekanntgegeben.

Die Flugzeuge und ihre Crews sind zu gemeinsamen Manövern und zu einem symbolhaften Erinnern verlegt worden. Zum Erinnern an dasvom Jahr 1972 wird eine deutsch-israelische Luftwaffenformation am Dienstag den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck in Bayern überfliegen.

