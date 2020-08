Die Falsche erwischt! 102-Jährige in Celle fällt nicht auf Betrugsversuch herein

Wie aus einer Polizeimitteilung vom Dienstag hervorgeht, hat der Trickbetrüger am Vortag die Frau angerufen und ihr eine Lüge aufgetischt, der zufolge die Tochter der 102-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht hat, im Gefängnis sitzt und nur gegen Kaution freigelassen werden könne.

Dafür seien mehrere Zehntausend Euro erforderlich. Das Geld sollte am Wohnort der Dame übergeben werden. Da die Seniorin den Trick durchschaute und sich nicht ins Bockshorn jagen ließ, sagte sie dem vermeintlichen Polizeibeamten, dass sie nicht über entsprechende Vermögenswerte verfügen würde. Daraufhin legte der Anrufer auf.

Falsche Polizisten: Festnahmen in NRW und Türkei

Mitte Februar hatte die Staatsanwaltschaften in Osnabrück und Koblenz gegen eine Bande ermittelt, die für etwa 100 Straftaten in zehn Bundesländern, darunter auch in NRW, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, verantwortlich sein soll. Die Bandenmitglieder sollen ihre vor allem älteren Opfer um mehr als drei Millionen Euro betrogen haben.

Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück wurden drei Personen in NRW und mehr als 20 in der Türkei festgenommen. Unter den in der Türkei Festgenommenen soll sich auch der mutmaßliche Bandenchef befinden.

