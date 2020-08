Russland und Syrien vereinbaren Ausbau von Basis Hmeimim

Laut dem Dokument vereinbarten die Seiten die Stationierung eines medizinischen Rehabilitationszentrums der russischen Fliegergruppe in der Provinz Latakia sowie nahe ihrer Wasserfläche.

Damaskus plant demnach, ein acht Hektar großes Grundstück zu übergeben.

Das Protokoll wurde am 30. Juli von der russischen und am 21. Juli von der syrischen Seite unterzeichnet.

Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin beauftragt, Verhandlungen mit Damaskus über die Erweiterung der Territorien von den Stützpunkten in Syrien zu führen.

Russland hat auf Bitte aus Damaskus seit 2015 die syrische Armee im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS; auch Daesh), al-Nusra und andere Terrormilizen militärisch unterstützt. Zu diesem Zweck hat die russische Armee einen Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim und eine Marine-Basis in Tartus an der Mittelmeerküste eingerichtet.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

