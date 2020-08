Mexiko will an Tests von russischem Corona-Impfstoff teilnehmen

Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard hat Interesse an der Teilnahme an klinischen Tests des russischen Coronavirus-Impfstoffs „Sputnik V“ bekundet. Dies geht aus einer Mitteilung des mexikanischen Außenministeriums hervor.

Demnach teilte Ebrard mit, dass er bei dem Treffen mit dem russischen Botschafter in Mexiko, Viktor Koronelli, geäußert habe, sein Land sei an der Durchführung der dritten Phase der klinischen Tests des russischen Impfstoffs interessiert, damit die Impfung Mexiko so bald wie möglich zur Verfügung stehe.

Die dritte Testphase, an der zurzeit 40.000 Menschen teilnehmen, soll drei Monate in Anspruch nehmen und für die Bestimmung der Wirksamkeit des Impfstoffes sowie für dessen Registrierung und Vermarktung entscheidend sein.

Bei dem Treffen verwies Ebrard darauf, dass die Regierung von López Obrador Impfstoffe und Medikamente zur Behandlung des neuartigen Coronavirus als öffentliches Gut erachte, das universell zugänglich gemacht werden müsse.

Russland hatte als erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Dieser wurde von dem Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie und dem Russischen Fonds für direkte Investitionen entwickelt.

Laut dem Chef des Fonds, Kirill Dmitriev, stellten mehr als 20 Länder Anträge zum Kauf von insgesamt einer Milliarde Dosen. Zudem habe Russland die Produktion des Impfstoffs in fünf Ländern vereinbart. Die verfügbaren Kapazitäten würden die Herstellung von 500 Millionen Dosen pro Jahr ermöglichen, hieß es.

asch/sna/ae