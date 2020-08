Vergiftetes Getränk bekommen? Überwachungs-Video zeigt Nawalny in Flughafen-Café

Nach der vermutlichen Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers und Bloggres Alexej Nawalny ist nun ein Überwachungsvideo aufgetaucht, das ihn in einem Café am Flughafen in Tomsk zeigt. Auch zu sehen: Der möglicherweise vergiftete Kaffee, der ihm gereicht wird.

In dem Video, welches das russische Nachrichtenportal „Life“ veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie sich Nawalny an einen Tisch in einem Café am Flughafen in Tomsk setzt. Daraufhin kommt ein Mitarbeiter des Fonds zur Bekämpfung der Korruption (FBK) an seinen Tisch und reicht Nawalny einen Becher mit einem Getränk, aus dem der Oppositionspolitiker auch anschließend getrunken haben soll.

Nawalny war Angaben zufolge am Donnerstagmorgen von Tomsk in Richtung Moskau unterwegs. Während des Fluges soll er sich plötzlich sehr schlecht gefühlt haben, woraufhin das Flugzeug umgehend in der Stadt Omsk notgelandet ist. Nawalny soll noch an Bord das Bewusstsein verloren haben. Derzeit befindet sich der Politiker auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Laut den Ärzten ist sein Zustand schwer, aber stabil.

Anatolij Kalinitschenko, der stellvertrende Chefarzt des Krankenhauses in Omsk, in dem Nawalny derzeit behandelt wird, schloss eine Vergiftung nicht aus, verwies aber darauf, dass eine genaue Diagnose noch nicht vorliege.

Der Pressedienst der russischen Fluggesellschaft S7 teilte gegenüber Sputnik mit, dass Nawalny an Bord des Flugzeuges nichts gegessen oder getrunken habe. Der Direktor des Cafés, in dem Nawalny möglicherweise vergiftet wurde, hat sich inzwischen bereit gezeigt, bei den Ermittlungen in dem Fall zu helfen.

Nawalny vermutlich vergiftet

Das Umfeld von Nawalny geht davon aus, dass dem Politiker etwas „in den Tee gemischt wurde“. Denn das sei das Einzige gewesen, was er am Morgen getrunken habe. Die Ärzte meinen, dass das Gift durch die heiße Flüssigkeit schneller absorbiert wurde, teilte die FBK-Sprecherin, Kira Jarmysch, mit.

Er habe weder Alkohol noch irgendwelche Medikamente zu sich genommen, so die Sprecherin weiter. Jarmysch zufolge wurde bereits vor einem Jahr ein Vergiftungsversuch gegen Nawalny unternommen. Damals habe er sich in einer Haftanstalt befunden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow zeigte sich über den Zustand des Politikers besorgt und wünschte ihm baldige Genesung. „Wir wissen, dass er in ernstem Zustand ist. Die Ärzte tun jetzt alles Notwendige.“ Auf die Frage, ob der Kreml es für richtig halte, das Geschehene als mögliches Verbrechen zu ermitteln, sagte Peskow, dass es vor allem nötig sei, die endgültigen Analysen zu erhalten.

