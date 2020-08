Kremlkritiker Nawalny soll in Berlin behandelt werden

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny soll nach seiner eventuellen Vergiftung in Berlin behandelt werden. „Wir versuchen, das zu ermöglichen“, sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Nawalny solle in der Charité behandelt werden. Von der Klinik gebe es bereits eine Zusage. Aktuell würden noch die notwendigen Fluggenehmigungen eingeholt.

Sondermaschine für Nawalny

Nawalny solle mit einer in Deutschland gecharterten Spezialmaschine aus Omsk geholt werden, wo er sich derzeit im Krankenhaus befindet. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Pläne berichtet.

Der Wunsch nach einer Behandlung in Berlin sei von der Familie an ihn herangetragen worden, sagte Bizilj. Nawalnys persönliche Ärztin Anastassija Wassiljewa hatte zuvor schon einen möglichen Transport des 44-Jährigen ins Ausland angedeutet. Er solle in ein führendes Toxikologiezentrum in Europa gebracht werden. Ein konkretes Land nannte die Medizinerin bei Twitter nicht.

Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе. Главный врач БСМП1 отказывает жене, мне и Ивану Жданову в предоставлении выписки или эпикриза https://t.co/JGrr4agDSn — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020

​„Wir bitten um Unterstützung“, schrieb sie an den Kreml gerichtet.

Präsidentensprecher Dmitri Peskow hatte zuvor versprochen, den Antrag auf einen solchen Transport schnell zu prüfen.

