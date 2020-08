Indien will mehr Informationen über russischen Corona-Impfstoff

Nachdem Russland als erstes Land der Welt einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen hat, will Indien mehr Informationen über das Mittel Dies bestätigte der Sprecher des indischen Außenministeriums Anurag Srivastava im Gespräch mit der Zeitung Hindu.

Indien sei vorsichtig bezüglich des angekündigten russischen Impfstoffes Sputnik V, sagte Anurag Srivastava. Eine Nationale Expertengruppe des Landes benötige mehr Informationen, um alle Impfstoffkandidaten zu bewerten und Partnerschaften für indische Unternehmen zu prüfen.

„Das Ziel der [Experten-] Gruppe ist es, Indien an der Spitze aller weltweiten Bemühungen zu halten, was Innovationen, Vorbereitung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffkandidaten für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie in Indien und der ganzen Welt anbetrifft“, wird Srivastava von der Zeitung zitiert.

Das Außenministerium werde der Expertengruppe bei der Herstellung von Kontakten zwischen Impfstoffherstellern im Ausland und interessierten indischen Unternehmen beistehen.

Das russische Gesundheitsministerium hatte Mitte August einen Impfstoff gegen das Coronavirus, den ersten weltweit, registriert und will schon im Oktober mit Massenimpfungen beginnen. Das Mittel unter dem Namen „Sputnik V” war vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie und dem Russischen Fonds für direkte Investitionen entwickelt worden. Nach Angaben des Fonds bekundeten bereits mehr als 20 Länder Interesse an dem Präparat und wollen eine Milliarde Dosen kaufen.

Der indische Botschafter in Moskau hatte zuvor verraten, mit dem Leiter Kyrill Dmitrijew über eine Zusammenarbeit beim Corona-Impfstoff gesprochen zu haben. Quellen in der Botschaft teilten mit, dass indische Firmen detaillierte Angaben über den Test des Vakzins angefragt hatten. Dmitrijew ließ wissen, Russland sei an Indien als Partner bei der Massenproduktion des Impfstoffes interessiert.

Das Virus Sars-CoV-2 war Ende Dezember in China entdeckt worden und hat sich rasant über die ganze Welt verbreitet. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO, die im März den Ausbruch der Krankheit als Pandemie einstufte, gibt es mittlerweile weltweit mehr als 22,2 Millionen Infektions- und 782.000 Todesfälle.

leo/ae