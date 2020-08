Gerichtsbeschluss: Angeklagter muss Maske im Gerichtssaal abnehmen

Angeklagte müssen unter Umständen im Gerichtssaal ihre Mund-Nasen-Masken abnehmen. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Landgericht Frankfurt am Freitag im Prozess um den Eifersuchtsmord auf einem Reiterhof in Hofheim.

Wie der Vorsitzende Richter sagte, geht es dabei um die Bewertung des Verhaltens des Angeklagten, beispielsweise während einer Zeugenvernehmung.

Auf der Anklagebank sitzt ein 56 Jahre alter Mann, der seit mehreren Wochen vor der Schwurgerichtskammer wegen Mordes an seiner früheren Lebensgefährtin (22) steht. Bislang hatte er durchgehend eine Gesichtsmaske getragen.

Auf die Aufforderung des Vorsitzenden Richters weigerte er sich zunächst, den Mund-Nase-Schutz abzunehmen. Erst nach Verkündung des Gerichtsbeschlusses hat er dies getan.

Auch der Staatsanwalt vertrat die Meinung, dass ein Gericht zumindest einmal die Gelegenheit haben müsse, einem Angeklagten in das Gesicht blicken zu können. Die Verteidigung kündigte indes einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter an.

RKI meldet 1427 neue Infektionen in Deutschland

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland ist am Donnerstag etwas langsamer gestiegen, als an den Tagen davor. Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 230.048 Infektionen (Stand: 21. August, 08:40 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 1427 zum Vortag. Sieben weitere Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 9.260 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 205.000 Menschen.

