Aggressiver Schwarzfahrer verschluckt Fahrschein

Ein beim Schwarzfahren erwischter 25-Jähriger hat auf einer Bahnfahrt bei Mersenburg in Sachsen-Anhalt seinen Fahrschein verschluckt und eine Zugtür zerschlagen.

Eine Zugbegleiterin hat in einem Regionalzug am Donnerstag festgestellt, dass das Ticket des Mannes doppelt entwertet wurde und dadurch ungültig war, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Frau verständigte deswegen die Ermittler.

Der Mann verschluckte daraufhin den Angaben zufolge den Fahrschein und zerschlug eine verglaste Zugtür. Zudem setzte er sich gegen die Bundespolizisten zur Wehr. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Sachbeschädigung und Betrugs ermittelt.

mka/dpa/gs