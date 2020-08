Tabuthema: Was die USA von den Sowjets für ihre Lend-Lease-Hilfen verlangten

Flugzeuge, Panzer, Züge, Schiffe, Waffen, Lebensmittel… Heute vor 75 Jahren, am 21. August 1945, stellten die USA die Lieferungen in die Sowjetunion auf der Basis ihres Leih- und Pachtgesetzes von 1941 ein. Moskau war an einer Verlängerung zum schnelleren Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg interessiert, aber Washington bat zur Kasse…

Wie die Sowjetunion die US-Hilfen bezahlte, schildert Sputnik in diesem Beitrag.

Güter vs. Soldatenleben

Das Leih- und Pachtgesetz (offiziell „An Act to Promote the Defense of the United States“ – „Ein Gesetz, um die Verteidigung der Vereinigten Staaten zu fördern“) wurde im März 1941 unterzeichnet. Damals beteiligten sich die Vereinigten Staaten nicht an Kriegshandlungen im Sinne des damals geltenden Neutralitätsgesetzes und konnten ihren Verbündeten also nur wirtschaftlich helfen. Die Waffen, Lebensmittel und Rohstoffe wurden nach gewissen Regeln geliefert. So verlangten die Amerikaner kein Geld für Waffen, die auf dem Schlachtfeld verloren gegangen waren. Nach dem Krieg mussten nur aufrechterhaltene Güter bezahlt werden, die zu zivilen Zwecken eingesetzt werden konnten, und die ganze Militärtechnik wollten die USA zurückbekommen.

Der Umfang der Hilfen sei unterschiedlich gewesen, sagte der wissenschaftliche Direktor der Russischen militärhistorischen Gesellschaft, Michail Mjagkow, gegenüber Sputnik. Die UdSSR habe in den Kriegsjahren Hilfen für schätzungsweise elf Milliarden Dollar erhalten, Großbritannien für 30 Milliarden.

„Obwohl gerade die Sowjetunion die größte Last während des Zweiten Weltkriegs tragen musste, schreiben viele amerikanische Historiker gern von einem ‚Arsenal der Demokratie‘, das die USA angeblich verkörperten, oder vom Beitrag der Amerikaner zu den Kriegshandlungen“, stellte Mjagkow fest. „Aber die Rote Armee zog etwa zwei Drittel der gesamten Militärkräfte des Feindes auf sich, ihre Soldaten mussten ihr Blut vergießen, und angesichts dessen ist es aus meiner Sicht unmoralisch, Waffen- und Güterlieferungen mit Soldatenleben zu vergleichen.“

Mehr noch: Die ganzen Lend-Lease-Hilfen wären für die Sowjetunion nicht einmal nötig gewesen, wenn die USA die „zweite Front“ gegen die Wehrmacht 1942, wie sie zuvor versprochen hatten, und nicht erst im Sommer 1944 eröffnet hätten, ergänzte der Experte.

„Dank den Lend-Lease-Hilfen wurde das Vordringen der Roten Armee erst in der Abschlussphase des Krieges beschleunigt“, erläuterte der Historiker. „Aber 1941 und 1942 – und bis zur Schlacht um Stalingrad – mussten wir uns auf dem Territorium des eigenen Landes zurückziehen und dabei riesige Agrargebiete, wichtige Industriebetriebe, Millionen Einheiten von Waffen und Militärtechnik verlieren. Und auf diese Zeit entfielen nur sieben Prozent der US-Lieferungen.“

Also habe die Sowjetunion die Wende im Krieg gegen Hitler-Deutschland vor allem aus eigener Kraft geschafft. Und erst als die Amerikaner eingesehen hätten, dass Hitler den Krieg nicht gewinnen würde, haben sie ihre Güterlieferungen an die Sowjets intensiviert, betonte Mjagkow.

Lukratives Geschäft

Dabei handelte es bei den Lend-Lease-Lieferungen keineswegs um ein Geschenk an die Sowjetunion – Moskau hat sie immer – selbst in den ersten Kriegsjahren – rechtzeitig bezahlt, und zwar oft mit Gold. Davon zeugt unter anderem eine Geschichte um den Kreuzer „Edinburgh“, der 465 Goldbarren aus der Sowjetunion nach Großbritannien beförderte.

Im April 1942 wurde das Schiff von einem deutschen U-Boot angegriffen und von zwei Torpedos getroffen – und konnte nicht weiterfahren. Die Briten konnten es nicht in ihren Hafen bugsieren, wollten aber die Güter an Bord keineswegs den Deutschen überlassen. Deshalb wurde die „Edinburgh“ versenkt. Erst 1981, also fast 40 Jahre später, haben Taucher von einer privaten Firma 5129 Kilogramm Gold aus einer Tiefe von 250 Metern geborgen.

Moskau hatte auch andere „Zahlungsmittel“ – es ging um eine Art „Lend-Lease in die Gegenrichtung“.

„Die UdSSR hat in die USA und nach Großbritannien 300 000 Tonnen Chromerz, 32 000 Tonnen Manganerz sowie Platin, Gold, Holz usw. geliefert“, zählte Mjagkow auf. „Darüber hinaus teilte die Sowjetunion mit ihren Verbündeten Aufklärungsinformationen über die deutsche Technik und über deutsche Waffen, Erfahrungen aus den Gefechten und Informationen über neue Waffenarten. Moskaus Kontakte mit US-amerikanischen und britischen Militärmissionen waren regelmäßig und erfolgreich.“

Manche Amerikaner nannten den Zweiten Weltkrieg „einen guten Krieg“, erinnerte der Experte weiter. Die Gründe dafür seien offensichtlich: 1941 bis 1945 habe sich die Industrieproduktion in Amerika mehr als verdoppelt, und in den Nachkriegsjahren seien die Ausgaben der Bevölkerung wesentlich gewachsen, während die Arbeitslosigkeit so gut wie verschwunden sei. Größtenteils dank des Zweiten Weltkriegs (auch dank den Lend-Lease-Lieferungen) konnten die Amerikaner die Folgen der „Great Depression“ der 1930er-Jahre überwinden, so der Historiker.

Bis zum letzten Knopf genau

Es wurde inzwischen nachgerechnet, dass insgesamt etwa vier Prozent aller Rüstungen, Baustoffe, Anlagen, Lebensmittel, die in den USA in den Kriegsjahren hergestellt wurden, auf Lend-Lease-Güter entfielen.

Die Sowjetunion erhielt von ihren Verbündeten mehr als 11 000 Flugzeuge, etwa 12 000 Panzer, 13 000 Fla- und Anti-Panzer-Waffen. Eine besondere Rolle spielte die Automobiltechnik, und zwar Lastwagen Studebaker (ihre Zahl erreichte 427 000).

„Es ist ja unglaublich, wie akribisch unsere Verbündeten diese Güter nachzählten“, so Experte Mjagkow weiter. „Es gibt beispielsweise Dokumente, denen zufolge die UdSSR 257 723 498 Knöpfe erhalten hat. Aber im Allgemeinen machten die Lend-Lease-Güter nur einen geringen Teil davon aus, was die Sowjetunion selbst herstellte: Hunderttausende Panzer und Flugzeuge, Flak-Waffen, Kanonen, Millionen Einheiten Schusswaffen, Minen und Handgranaten. Natürlich waren die Lend-Lease-Lieferungen wichtig, vor allem die Lebensmittellieferungen. Aber die meisten Produkte, die für die Streitkräfte an der Front bestimmt waren, stellten sowjetischen Arbeiter und Bauern her.“

Nach dem Krieg haben die Amerikaner den Russen eine große Rechnung gestellt. Das zerstörte Land, das Dutzende Millionen Menschen verloren hatte, schuldete seinen Verbündeten 2,6 Milliarden Dollar. Später wurde diese Summe auf 1,3 Milliarden Dollar gegen 2,3 Prozent Zinsen gesenkt. Dabei haben die Amerikaner und die Briten allen anderen Teilnehmern des Programms einfach vergeben.

Josef Stalin wies damals diese Finanzforderungen zurück und erklärte, dass die Sowjetunion ihre Lend-Lease-Schulden. Diese Frage wurde auch später aufgeworfen. 1972 einigten sich Moskau und Washington auf 722 Millionen Dollar, die bis 2001 getilgt werden sollten. Allerdings haben die Amerikaner nur 48 Millionen Dollar bekommen: Die Russen stellten die Tilgung wegen der diskriminierenden Jackson-Vanik-Klausel von 1974 ein, die den internationalen Handel der Sowjetunion und einiger anderer Länder einschränkte.

Die Verhandlungen nahmen erst Michail Gorbatschow und George Bush im Jahr 1990 wieder auf. Moskau verpflichtete sich, bis 2030 insgesamt 674 Millionen Dollar zurückzuzahlen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion übernahm Russland alle Schulden, und die Lend-Lease-Verbindlichkeiten wurden zwischen den Mitgliedern des Pariser Klubs den Gläubigerstaaten verteilt. Seine Schulden beim Pariser Klub beglich Moskau erst 2006.