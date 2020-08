Gasexplosion in Wohnung in Zentralrussland: Ein Toter, drei Verletzte

Bei einer Gasexplosion in einem neunstöckigen Wohnhaus in der Stadt Jaroslawl ist nach Angaben des Pressedienstes des russischen Zivilschutzministeriums ein Mensch ums Leben gekommen. Weitere drei sollen verletzt worden sein.

„Vorläufigen Angaben zufolge wurde ein Mensch getötet, weitere drei erlitten Verletzungen“, heißt es.

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut der Behörde um eine Frau.

Взрыв газа раздался в жилом доме в Ярославле. Разрушены перекрытия трех этажей. Информация о пострадавших уточняется. pic.twitter.com/akyoqYK396 — Пятый канал Новости (@5tv) August 21, 2020

​Am Freitagabend ist es in einer Wohnung in einem Wohnhaus in der zentralrussischen Stadt Jaroslawl zu einer Verbrauchergas-Explosion gekommen. Ein Teil der Konstruktionen im zweiten, dritten und vierten Stockwerk stürzte ein.

Die Hausbewohner werden laut dem Zivilschutzministerium evakuiert. Wie Augenzeugen vor Ort berichten, ist eine Wohnung in Flammen aufgegangen.

„In einer Wohnung im dritten Stock hat es gebrannt“, so ein Augenzeuge.

Auf dem auf Twitter veröffentlichen Video ist zu sehen, dass mehrere Zwischendecken eingestürzt sind und Rauch aus den Fenstern kommt.

Видео с места обрушения перекрытий в жилом доме Ярославля: https://t.co/DVp3dmKkl4 pic.twitter.com/1d0VlIkj3k — Пятый канал Новости (@5tv) August 21, 2020

​Der Gouverneur des Gebietes Jaroslawl, Dmitri Mironow, beauftragte die Gebietsregierung, alle Maßnahmen zur Evakuierung der Menschen zu ergreifen und alle Notdienste der Stadt einzusetzen.

„Den Betroffenen wird die nötige Hilfe erwiesen, die Ursache der Explosion werden die Ermittlungsorgane klären“, schrieb er im sozialen Netzwerk „VKontakte“.

Die Stadt Jaroslawl liegt 282 Kilometer nordöstlich von Moskau.

