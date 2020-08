Gasexplosion in Wohnung in Zentralrussland: Rettungsarbeiten abgeschlossen, Opferzahl gestiegen

„Die Rettungsarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt wird über die Verstärkung der Konstruktion und über die weitere Beseitigung der Trümmer entschieden“, berichtete Botscharow.

Er teilte mit, dass es sich bei dem dritten Todesopfer um einenhandelt. Seine Leiche wurde um 3.15 Uhr Ortszeit (2.15 MESZ) unter den Trümmern gefunden.

Der Sprecher gab an, dass zwölf Wohnungen von der Gasexplosion betroffen gewesen seien, sechs davon seien vollkommen zerstört.

Das Zivilschutzministerium bestätigte, vier Personen hätten bei der Gasexplosion Verletzungen erlitten.

Gasexplosion in Jaroslawl

Am Freitagabend war es in einer Wohnung in einem Wohnhaus in der zentralrussischen Stadt Jaroslawl zu einer Verbrauchergas-Explosion gekommen. Ein Teil der Konstruktionen im zweiten, dritten und vierten Stockwerk stürzte ein. Die Hausbewohner wurden evakuiert.

ao/ae/sna