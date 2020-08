Ex-Gitarrist der Red Hot Chili Peppers gestorben

„Wir von der RHCP-Familie wünschen Jack Sherman eine gute Fahrt in die jenseitige Welt, denn er ist von uns gegangen. Jack spielte sowohl auf unserem Debütalbum als auch auf unserer ersten Tournee durch die USA. Er war ein einzigartiger Kerl, und wir danken ihm für alle guten, schlechten und dazwischen liegenden Zeiten. Frieden auf der Boogie-Plattform“, teilte die Band bei Instagram mit.

Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben.

Shermans Beitrag

1983 hatte Jack Sherman den Gitarristen Hillel Slovak ersetzt und an dem Debütalbum der Band gearbeitet. Er nahm an der Erstellung des zweiten Albums teil, musste aber die Band wieder verlassen, als Slovak zurückkam.

2012 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, allerdings wurde der Shermans Name unter den Teilnehmern nicht angegeben.

