Transportflugzeug im Südsudan verunglückt – Mindestens 17 Tote

Nach den Angaben sei ein überlebender Insasse in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Flugzeug stürzte in der Nähe eines Wohnviertels in Juba ab.

Wie der Leiter des Flughafens von Juba zuvor gegenüber Radio Tamazuj sagte, war das Flugzeug in der Hauptstadt in Richtung der Ortschaften Wau und Aweil gestartet. An Bord hätten sich mehrere Personen befunden. Das Flugzeug sei wenige Minuten nach dem Abflug vom hauptstädtischen Flughafen abgestürzt. Eine Rettungsmannschaft sei am Absturzort eingetroffen, hieß es.

ls/mt