Schwerer Verkehrsunfall mit Falschfahrer in Nordrhein-Westfalen fordert zwei Tote – Fotos

Eines der Fahrzeuge habe am Samstagabend auf der Richtungsfahrbahn Köln in Fahrtrichtung Frankfurt die Autobahn befahren, so die Freiwillige Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Polizei hatte vergebens versucht, über die Leitplanke hinweg Kontakt mit der Person aufzunehmen.

Das Auto stieß kurz vor der Anschlussstelle Siebengebirge mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wurde bei dem Zusammenprall über die Leitplanke auf das Dach geworfen und blieb so liegen.

Der Fahrer wurde dem Bericht zufolge aus dem Fahrzeug geschleudert und lag neben dem Auto. Der andere Wagen begann zu brennen. Trotz Rettungsversuchen durch Ersthelfer konnte der Fahrer nicht mehr aus dem Pkw gerettet werden und verbrannte in seinem Fahrzeug. Beide Unfallbeteiligten starben noch vor Ort.

Die A3 wurde in beiden Fahrtrichtungen während der Einsatzmaßnahmen und zur Unfallaufnahme voll gesperrt, so die Freiwillige Feuerwehr. Die Fahrzeuge im Stau wurden abgeleitet. Die Ersthelfer und direkten Augenzeugen wurden durch einen Notfallseelsorger betreut.

mo/ae/dpa