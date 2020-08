Mahnmal für Opfer der SS im französischen Oradour beschmiert – landesweite Empörung

In Frankreich hat die Schändung einer Gedenkstätte für ein SS-Massaker Empörung ausgelöst. Unbekannte hatten am Eingang zum Gedenkzentrum in Oradour-sur-Glane (Département Haute-Vienne) unter anderem das Wort „Märtyrer“ im Schriftzug mit weißer Farbe durchgestrichen und „Lügner“ daneben geschrieben.

Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Tat und versprach, alles nur Mögliche zu tun, um die Schuldigen zu finden. Nichts könne die Erinnerungen an die 642 Märtyrer von Oradour-sur-Glane vergessen machen, schrieb Macron am Samstag auf Twitter.

Medienberichten zufolge waren die Schmierereien am Freitag entdeckt worden. Zu dem Fall wurden Ermittlungen eingeleitet. Das Gedenkzentrum reichte demnach auch eine Anzeige ein. Wie der Sender Franceinfo berichtete, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise auf den oder die Täter, auch durch die Aufnahmen der Videoüberwachungs-Kameras der Gedenkstätte.

Haute-Vienne : indignation à Oradour-sur-Glane après la dégradation du centre de la mémoire du village martyr où 642 habitants avaient été assassinés par la division SS Das Reich en 1944. Le gouvernement promet de tout faire pour retrouver les auteurs. #OradourSurGlane pic.twitter.com/CcDU7jj964 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 22, 2020

Das Mahnmal in dem Dorf nordwestlich von Limoges erinnert an ein Massaker faschistischer deutscher Besatzer vom 10. Juni 1944. Angehörige der SS-Panzerdivision-Einheit „Das Reich“ hatten Frauen und Kinder in eine Kirche eingesperrt und diese dann angezündet. Die Männer des Ortes wurden erschossen. Das Dorf wurde zerstört, dessen Ruinen blieben erhalten und wurden dann in das Gedenkzentrum mit eingegliedert. Das Zentrum wurde 1999 eröffnet. Es wird nach eigenen Angaben jährlich von rund 300.000 Menschen besucht.

Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, sprach von einer „rechtsextremen Attacke“. Heubner rief die Regierungen in Europa auf, „diesen Tätern entschieden und konsequent gegenüberzutreten und die Demokratie und die Würde der Opfer zu verteidigen“.

ls/mt/dpa