Trump-Beraterin Conway tritt zurück, Urteil gegen Christchurch-Attentäter steht bevor

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Trump-Beraterin Conway tritt zurück

Die Beraterin von US-Präsident Trump, Kellyanne Conway, ist zurückgetreten. Sie begründete den Schritt damit, dass sie sich mehr auf ihre Familie konzentrieren wolle. Conway war 2016 Wahlkampfmanagerin von Trump. Ihr Mann gilt als Kritiker des Präsidenten. Er gehört einer Gruppe von Republikanern an, die Trump aus dem Amt treiben wollen. Der Rücktritt kommt nur einen Tag, nachdem sich ihre Tochter auf Twitter gegen die Arbeit ihrer Mutter ausgesprochen und ihr vorgeworfen hatte, ihr Leben ruiniert zu haben.

Urteil gegen Christchurch-Attentäter steht bevor

Verlängerung der Kurzarbeit nur erster Schritt

Knapp eineinhalb Jahre nach dem blutigen Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland mit Dutzenden Toten hat im Gericht von Christchurch die Anhörung von Opfern und Angehörigen begonnen. Mindestens vier Tage lang sollen sie die Möglichkeit erhalten, sich zu äußern. Gerichtsangaben zufolge werden Erklärungen von 66 Personen verlesen. Bei Bedarf kann die Anhörung verlängert werden. Anschließend wird das Urteil gegen den Attentäter verkündet. Der Rechtsextremist aus Australien hatte muslimische Gläubige attackiert und 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden verletzt.

DGB-Chef Reiner Hoffmann sieht die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zur Verlängerung der Kurzarbeit nur als ersten Schritt zur Stabilisierung des Arbeitsmarkts an. Es sei jetzt Zeit, die Regelung zur Kurzarbeit zu verlängern. Das schaffe Vertrauen, sagte Hoffmann gegenüber „The Pioneer“. Die von Heil geplante Verknüpfung von Kurzarbeit mit Weiterbildung sei grundsätzlich sinnvoll. Es gebe aber auch Branchen und Betriebe, die ausschließlich wegen Corona in Kurzarbeit seien und Überbrückung brauchten. Er denke da an den Luftverkehr, Hotels, Teile von Gastronomie und Dienstleistungswirtschaft, so der DGB-Vorsitzende. Den Beschäftigten dort helfe Weiterbildung nicht wirklich. Ihre Betriebe benötigen Liquidität, um durch die Krise zu kommen, so Hoffmann.

USA erlauben Covid-19-Behandlung mit Blutplasma

Die US-Regierung erteilt eine Notfallgenehmigung für die Behandlung der Erkrankung Covid-19 mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthält. Bei der sogenannten Immunplasma-Therapie bekommen Patienten Plasma von Menschen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hatten. Plasma wird seit über 100 Jahren genutzt und gilt als sicher für Patienten. Bislang ist aber noch unklar, wie wirksam Plasma tatsächlich ist, um die Covid-Sterblichkeitsrate zu senken. Der Chef der zuständigen Lebens- und Arzneimittelbehörde, Stephen Hahn, sprach von begrenzten, aber bislang vielversprechenden Daten zur Wirksamkeit.

Verdacht auf tödliches Autorennen

Nach dem Tod eines sechsjährigen syrischen Jungen infolge eines mutmaßlichen Autorennens in Dresden soll ein Gutachter den Hergang ermitteln. Das werde Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Polizei mit und bat um weitere Zeugenhinweise. Bereits zuvor hatten Zeugenaussagen auf ein illegales Rennen gedeutet. Beschuldigt werden zwei Männer aus Syrien im Alter von 31 und 23 Jahren. Beamte nahmen den Älteren am Sonntag in seiner Wohnung in Dresden fest. Er befindet sich in Polizeigewahrsam und wird heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Brände in Kalifornien breiten sich aus

Nach heftigen Unwettern mit mehr als 12.000 Blitzeinschlägen haben Brände im US-Bundesstaat Kalifornien rund 5300 Quadratkilometer Land verwüstet – eine Fläche etwa 17 Mal so groß wie München. Die Einsatzkräfte schlugen immer neue Schneisen in die Wälder, um die Ausbreitung der Flammen zu verlangsamen. Dennoch konnten bisher nur wenige Brände unter Kontrolle gebracht werden. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, 120.000 Bürger wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen und sich vor den herannahenden Flammen in Sicherheit zu bringen.