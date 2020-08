Stromausfall nach Explosion: Syrien ohne Licht – Terrorakt vermutet

In Syrien ist laut Medienberichten die Stromversorgung zusammengebrochen. „Eine Explosion an der Arabischen Gaspipeline zwischen den Orten Ad Dumayr und Adra nordwestlich der Hauptstadt Damaskus hat zum totalen Ausfall der Stromversorgung in Syrien geführt“, zitierte das staatliche Fernsehen den Elektrizitätsminister Mohammad Kharboutli.