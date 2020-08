Drei Aufklärungsflugzeuge versuchten, sich der russischen Grenze zu nähern

Ein Su-27-Jäger hat ein amerikanisches, ein schwedisches und ein deutsches Flugzeug über der Ostsee abgefangen, heißt es in der Mitteilung des Nationalen Kontrollzentrums für Verteidigung.

Es wird betont, dass sich ein Aufklärungsflugzeug RC-135, eine Gulfstream sowie ein Patrouillenflugzeug Orion den russischen Grenzen genähert hätten.

„Um unbemerkt zu bleiben, flog Letzteres in niedriger Höhe von 500 Metern und mit geringer Geschwindigkeit - 250 Stundenkilometer - über das Meer“, ergänzte die Militärbehörde.

Nachdem das Flugzeug gewendet hatte, kehrte der russische Jäger sicher zum Heimatflugplatz zurück. Wie im Nationalen Kontrollzentrum für Verteidigung betont wurde, erfolgte der Flug der Su-27 strengfür die Nutzung des Luftraums.

In diesem Sommer haben Experten bereits mehrmals ausländische Flugzeuge in der Nähe russischer Gebiete geortet. Senator Wladimir Dschabarow betonte, dass russische Abfangjäger bereit seien, solche Aktionen jederzeit zu unterbinden, sollte ein realer Bedarf bestehen. Moskau hat wiederholt betont, dass ein solches Verhalten zusätzliche Spannungen in den Beziehungen zwischen den Ländern schaffe, und dazu aufgefordert, solche Flüge aufzugeben.

