Republikaner-Parteitag schürt Angst vor Bidens Demokraten, Autorennen in Dresden – Syrer in Haft

Republikaner-Parteitag schürt Angst vor Bidens Demokraten

Nach der Nominierung von US-Präsident Donald Trump als Kandidat für die Wahl im November haben die Republikaner bei ihrem Parteitag Angst vor einem Sieg der Demokraten geschürt. Redner warnten davor, dass die Demokraten und ihr Kandidat Joe Biden den Sozialismus einführen, die Amerikaner entwaffnen und der Polizei die Finanzierung entziehen würden. Nichts davon sei eine Forderung der Republikaner. Zugleich wurden die Errungenschaften Trumps in seiner ersten Amtszeit und ausdrücklich auch sein Krisenmanagement während der Corona-Pandemie gelobt. Zum Auftakt des Parteitags am Montag hatten die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Trump einstimmig als Kandidat für die Wahl am 3. November nominiert. Der 74-Jährige will die Nominierung bei einer Ansprache im Weißen Haus am Donnerstag annehmen.

Saar-Regierungschef Hans für einheitliche Corona-Schutzvorschriften

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans dringt auf einheitliche Corona-Schutzvorschriften in Deutschland. Die Ministerpräsidenten müssten bei ihrer Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag darüber beraten, ob man Lockerungen wieder zurücknehmen müsse beziehungsweise Verschärfungen von Auflagen und Strafen brauche. Das sagte Hans den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es wäre wünschenswert, wenn Bund und Länder sich dabei auf ein gemeinsames Vorgehen einigen könnten. Dies erwarteten auch die Bürger.

Maas ruft Griechenland und Türkei zu Gesprächen auf

120 Millionen Jobs im Tourismus wegen Corona bedroht

Vor seiner Vermittlungsreise nach Griechenland und in die Türkei hat Bundesaußenminister Heiko Maas beide Länder zu Gesprächen über ihre Gebietsansprüche im Mittelmeer aufgerufen. Eine weitere Eskalation könne allen Seiten nur schaden, vor allem aber den unmittelbar Beteiligten vor Ort, sagte Maas heute vor seinem Abflug in Berlin. Statt neuer Provokationen seien nun endlich Schritte der Entspannung und der Einstieg in direkte Gespräche notwendig. Der Streit über türkische Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer ist in den vergangenen Wochen immer weiter eskaliert. Griechenland hält die Erkundungen für illegal. Auch die EU hat die türkischen Aktionen verurteilt und Ankara aufgefordert, sie einzustellen. Die Regierung in Ankara vertritt dagegen den Standpunkt, dass die Gewässer, in denen probeweise nach Erdgas gebohrt wird, zum türkischen Festlandsockel gehören.

Wegen der Corona-Krise sind in diesem Jahr weltweit rund 120 Millionen Jobs im Tourismus bedroht. Die Krise sei ein massiver Schock für entwickelte Ökonomien, aber für Entwicklungsländer sei es ein Notfall, sagte UN-Generalsekretär António Guterres in einer Video–Botschaft. In Afrika machte der Tourismussektor 2019 zehn Prozent aller Exporte aus, heißt es in einem UN-Bericht. Wegen der Corona-Pandemie wurden weltweit Grenzen geschlossen, Hotels dichtgemacht und Flüge gestrichen. In den ersten fünf Monaten des Jahres ist die Zahl der internationalen Touristen dem Bericht zufolge um 56 Prozent gesunken. Erwartet wird ein Einbruch um bis zu 78 Prozent in diesem Jahr. Zwischen 910 Milliarden und 1,2 Billionen Dollar an Exporteinnahmen im Tourismus könnten demnach verloren gehen.

Autorennen in Dresden – Syrer in Haft

Die Hinweise auf ein illegales Autorennen in Dresden verdichten sich. Nachdem ein Sechsjähriger in der sächsischen Landeshauptstadt bei einem Unfall tödlich verletzt wurde, sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie fahrlässiger Tötung‎ erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beamte hatten den 31-jährigen Mohammad F., der 2015 als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen war, am Sonntagnachmittag vorläufig festgenommen. Zudem wird in diesem Zusammenhang gegen einen 23-Jährigen ermittelt, der ebenfalls an der Fahrt teilgenommen haben soll.

Behörden schlechter für Homeoffice gerüstet als Wirtschaft

Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst haben eigener Einschätzung nach deutlich schlechtere Startbedingungen, um in der Corona-Krise erfolgreich von zu Hause aus arbeiten zu können als Menschen, die in der freien Wirtschaft arbeiten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage, die vom Technologiekonzern Lenovo in Auftrag gegeben wurde. Danach haben Beamte und Angestellte bei öffentlichen Arbeitgebern das Gefühl, der Arbeitgeber sei schlecht auf die Homeoffice-Phase vorbereitet gewesen (67 Prozent). Bei den Arbeitnehmern in der freien Wirtschaft war dagegen lediglich knapp ein Drittel (30 Prozent) der Ansicht, dass die Firma für das Homeoffice schlecht gerüstet war.