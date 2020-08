Söder unterstützt: München beschließt Alkoholverbot bei steigenden Corona-Zahlen

Sollte die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen auf 35 steigen, solle der Verkauf von Alkohol ab 21 Uhr verboten werden. Außerdem tritt in diesem Falle ein Verbot für den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum in Kraft – dies werde ab 23.00 Uhr nicht erlaubt sein, hieß es auf dem Stadtportal.

Auf der Webseite der Stadt wurde darauf hingewiesen, dass die Corona-Fallzahlen in München in den letzten Tagen gestiegen seien, die Fallzahlen nähern sich dem Wert von 35.

„Die Entscheidung ist uns allen nicht leichtgefallen“, sagte der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). „Es geht aber in Zeiten der Pandemie zuallererst um den Schutz der Bevölkerung und darum, noch wesentlich belastendere Maßnahmen möglichst zu vermeiden.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstützt die Entscheidung der Stadt:

„Wir begrüßen die Entscheidung der Stadt München. Der Oberbürgermeister hat meine volle Unterstützung bei seinen Bemühungen, die Situation auf dem Gärtnerplatz und anderen Partyorten zu entzerren. Leider nehmen Unvernunft und Leichtsinn zu“, twitterte der Politiker.

Coronavirus

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt die Gesamtzahl der jeweils mit dem Coronavirus Infizierten bei 23.491.520 (Stand: 25. August). 809.970 Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet in Deutschland insgesamt 234.853 Infektionsfälle (Stand: 25. August). Das ist ein Plus von 1278 zum Vortag. In Bayern wurden bislang 55.414 Infizierte festgestellt.

ao/mt/dpa