US-Spionageflugzeug in chinesische Flugverbotszone eingedrungen

Ein US-Aufklärungsflugzeug ist laut Verteidigungsministerium der VR China in eine Flugverbotszone eingedrungen, in der Schießübungen mit Kampfmunition durchgeführt wurden.

„Heute ist ein amerikanisches U-2-Aufklärungsflugzeug in die Flugverbotszone des nördlichen Kampfkommandobereichs der chinesischen Volksbefreiungsarmee eingedrungen, in der Schießübungen mit Kampfmunition durchgeführt wurden“, heißt es in dem Bericht.

Es wird betont, dass die Aktionen der amerikanischen Seite ein ernstesfür Chinas regelmäßige Militärübungen dargestellt und gegen die Verhaltensnormen zwischen den Vereinigten Staaten und China zur Gewährleistung der Sicherheit in der Luft und auf See sowie gegen anerkannte internationale Verhaltensnormen verstoßen hätten.

Das chinesische Verteidigungsministerium betonte, dass die US-amerikanischen Aktionen leicht zu Missverständnissen und sogar zu einem Zwischenfall auf See oder in der Luft führen könnten.

„Dies ist eine reine Provokation. Die chinesische Seite drückt Protest aus und hat der US-Seite bereits eine Note vorgelegt. Die chinesische Seite fordert die USA auf, diese provokativen Aktionen sofort einzustellen und praktische Schritte zum Schutz des Friedens und der Stabilität in der Region zu unternehmen“, wurde in der chinesischen Verteidigungsbehörde betont.

