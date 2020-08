Auftakt im Prozess gegen mutmaßlichen indischen Geheimagenten

Die Anklage des Generalbundesanwaltes geht davon aus, dass der Mann zwischen Januar 2015 und Dezember 2017 in acht Fällen Informationen an Konsuln im indischen Generalkonsulat weitergeleitet hatte, die dort als Führungsoffiziere des Geheimdienstes fungierten.

Dabei ging es besonders um Interna aus oppositionellen Sikh-Kreisen sowie aus Gruppen zur Unruheregion Kashmir.

Beweisaufnahme dürfte sich über Tage hinziehen

Am Dienstag, dem ersten Verhandlungstag, gab der 54-Jährige vor dem Staatsschutzsenat lediglich eine kurze Erklärung zu seinen persönlichen Verhältnissen ab. Nach Angaben seines Verteidigers aber wird es nicht dabeibleiben. Schon am zweiten Verhandlungstag an diesem Mittwoch will sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern.

Unklar ist, ob der mutmaßliche Agent Lohn für seine Tätigkeit erhalten hat. Bei einer Hausdurchsuchung des Generalbundesanwaltes kam der Fall Ende 2017 ans Tageslicht. Das Gericht steht vor einer ausgedehnten Beweisaufnahme mit zehn Verhandlungstagen bis Ende Oktober.

am/