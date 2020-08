Corona wirkt sich negativ auf psychische Gesundheit von Millionen Menschen aus – WHO

Die Coronavirus-Pandemie hat sich negativ auf die psychische Gesundheit von Millionen Menschen ausgewirkt. Das erklärte der Generaldirektor der Gesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bei einem Pressegespräch in Genf. Das Video von der Veranstaltung wurde auf dem YouTube-Kanal der WHO veröffentlicht.