Gleisattacke am Hauptbahnhof Frankfurt – Täter muss in die Psychiatrie

Im Fall der tödlichen Gleisattacke hat das Frankfurter Landgericht am Freitag die dauerhafte Unterbringung des Täters in der Psychiatrie angeordnet.

Im Gerichtsverfahren ging aus dem psychiatrischen Gutachten hervor, dass der Täter eine Gefahr für die Allgemeinheit sei.

„Er hat völlig fremde Menschen attackiert“, erklärte der Sachverständige.

Somit seien auch künftige Opferkreise „völlig unvorhersehbar.“

Zweifellos habe zum Tatzeitpunktin akuter Form vorgelegen, hieß es weiter. Der Oberarzt in der Psychiatrie, in der sich der Beschuldigte aktuell aufhält, teilte mit, dass sich der Mann im jenen Zeitraum verwirrt und computergesteuert gefühlt habe.

Mit Spannung war erwartet worden, ob die Richter die Tat für einen Totschlag oder Mord halten. Also ob das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt ist, wie es die Nebenklage sieht. Die Staatsanwaltschaft hatte im Fall von Mutter und Sohn dagegen auf Totschlag und versuchten Totschlag plädiert.

Hintergrund

Im Juli 2019 hatte ein Mann in Frankfurt einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE am Hauptbahnhof geschubst. Der Junge starb im Gleisbett, die Mutter konnte sich im letzten Moment retten.

Der tatverdächtige Eritreer hatte zudem eine ältere Frau attackiert. Sie konnte sich in Sicherheit bringen, ohne in den Gleisbereich zu stürzen. Der Angreifer lebte seit 2006 in der Schweiz und landete zunächst in U-Haft. Er steht unter dringendem Verdacht des Mordes und zweifachen Mordversuchs. Er ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

