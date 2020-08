Corona-Zahlen gestiegen: München verhängt Alkoholverkaufs- und -konsumverbot – so reagiert das Netz

In München gilt nach einem weiteren Anstieg der Corona-Zahlen von Freitag an ein nächtliches Alkoholverbot für den öffentlichen Raum.

„Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat am 28. August für München bei den Corona-Neuinfektionen mit 35,27 eine 7-Tage-Inzidenz gemeldet, die über dem Signalwert von 35 liegt“, heißt es auf der Webseite des offiziellen Stadtportals.

Damit sei die Allgemeinverfügung vom 27. August bezüglich eines nächtlichen Alkoholverkaufs- und -konsumverbots im öffentlichen Raum in Kraft getreten.

Was, wo und wie lange?

Der Verkauf von Alkohol ist ab 21 Uhr bis 6 Uhr morgens verboten. Zudem darf Alkohol im öffentlichen Raum ab 23 Uhr bis 6 Uhr nicht mehr konsumiert werden. Ausnahmen gelten jeweils für den Ausschank in der Gastronomie und bei genehmigten Veranstaltungen.

Das Bußgeld für unerlaubten Alkoholkonsum im öffentlichen Raum nach 23 Uhr liegt demnach bei mindestens 150 Euro. Wer als Verkaufender gegen das Verkaufsverbot nach 21 Uhr verstoße, werde mit einer Strafe in Höhe von mindestens 500 Euro belangt. Das Bußgeld könne jedoch abhängig von der Situation höher ausfallen.

„Diese Regeln gelten vorerst bis 4.9. um 6 Uhr, kontrolliert werden sie von Polizei und städtischen Ordnungsdiensten.“

Auch in anderen bayerischen Städten gibt es bereits Alkoholverbote im öffentlichen Raum. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte schon vor Wochen die Kommunen aufgefordert, den Erlass entsprechender Regelungen zu prüfen. In Bamberg und Nürnberg ist es in Teilen der Altstadt bereits verboten, an den Wochenenden abends Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen.

Reaktionen im Netz

Im Netz sind die ersten Reaktion auf das Vebot zu finden. Neben Kritik sind auch witzige Kommentare zu finden:

#München hat jetzt also als drastische Maßnahme gegen Corona das #Alkoholverbot eingeführt

Fassen wir zusammen:

- Treffen im Freien spielen eine eher untergeordnete Rolle

- Die betreffenden werden sich dann jetzt in engen WG-Küchen etc. treffen — Larissa//NoRobotsMag (@NoRobotsMag) August 28, 2020

https://t.co/8tyeyBOe1c

7-Tage-Inzidenz für München: 35,27/100.000 Einwohner. @Markus_Soeder Ist ein nächtliches Alkoholverbot ernsthaft die einzige Maßnahme? Falls ja, verabschiedet sich Bayern (abgesehen von den Masken) stillschweigend in Richtung #Schweden... #Containment — Daniel Wagner (@DaniWagner33) August 28, 2020

Alkoholverbot in München gilt für diejenigen, die es sich nicht leisten können in einer Bar oder Wirtschaft mal 4 Euro fürs Bier zu zahlen. Das ist nämlich weiterhin erlaubt. An der Stelle muss man tatsächlich @dielinke_muc loben, die als einzige Partei dagegen gestimmt hat. — Paul Nöllke (@PNollke) August 25, 2020

Sorry das ich das sagen muss, aber dieses Land ist so kaputt, kaputter geht es nicht mehr! — Gnadenlos (@Gnadenlos6) August 28, 2020

Weißt du was ich gelesen habe?

„In #München tritt ab sofort ein teilweises #Alkoholverbot in CRAFT“

Jahahahaha. Jahahahaha. — RuedigerWWW (@RuedigerWww) August 28, 2020

