Gesundheitszustand von Alexej Nawalny stabil – Charité

Der Gesundheitszustand von Alexej Nawalny, der seit dem letzten Wochenende in der Charité in Berlin behandelt wird, ist stabil. Laut der Universitätsklinik befindet sich der Patient weiterhin im künstlichen Koma und wird künstlich beatmet.

„Der Patient befindet sich weiterhin auf einer Intensivstation im künstlichen Koma und wird maschinell beatmet. Sein Gesundheitszustand ist unverändert ernst, ohne das akute Lebensgefahr besteht. Nach wie vor sind eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung des Patienten nicht absehbar“, teilte die Charité mit. Darüber hinaus sei die Symptomatik der durch eine Cholinesterase-Hemmung ausgelösten cholinergen Krise rückläufig.

Die behandelnden Ärzte seien mit der Ehefrau von Alexej Nawalny in engem Austausch, hieß es weiter. Im Einvernehmen mit seiner Ehefrau geht die Charité davon aus, dass die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand in seinem Sinne ist.

Am Samstag wurde Nawalny per Flugzeug in die Berliner Charité überführt. Wie es am Montag in der Charité hieß, soll es Anzeichen für eine Vergiftung mit einer Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer geben. Da noch kein genauer Befund vorliege, werde eine weitere umfassende Analyse vorgenommen. Es wurde mitgeteilt, dass Nawalny mit Atropin behandelt würde.

Der bekannte Kreml-Kritiker war am vergangenen Donnerstagmorgen von Tomsk nach Moskau unterwegs. Während des Fluges soll er sich plötzlich sehr schlecht gefühlt und kurz darauf das Bewusstsein verloren haben. Das Flugzeug führte daraufhin eine Notlandung in Omsk durch.

Aufklärung des Vorfalls

Angesichts des Verdachts auf eine Vergiftung forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesaußenminister Heiko Maas und der EU-Außenbeauftrage Josef Borrel eine umfassende Aufklärung des Vorfalls. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat bereits Interesse an einer gründlichen und objektiven Untersuchung aller Umstände des Vorfalls bekundet

Die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation hat sich bereits an das Bundesjustizministerium in Deutschland gewendet und zu einer Zusammenarbeit im Fall von Nawalny aufgerufen. Nach Angaben der russischen Justizbehörde liegen derzeit keine Befunde vor, welche von einer vorsätzlich begangenen Straftat gegen Alexej Nawalny zeugten und diesen Vorfall gemäß dem Strafrecht einstufen ließen.

Die Vermutung der deutschen Ärzte, es handle sich möglicherweise um eine Vergiftung, steht im Widerspruch zu den Befunden der russischen Ärzte, die Nawalny zunächst im Omsker Krankenhaus behandelt hatten. Der stellvertretende Leiter des Omsker Krankenhauses, Anatoli Kalinitschenko, teilte mit, dass in Nawalnys Blut und Urin kein Gift oder Spuren davon entdeckt worden seien. Die Omsker Ärzte gaben als vorläufige Diagnose eine Stoffwechselstörung an. Diese soll ein drastisches Absinken des Blutzuckerspiegels verursacht haben.

mka