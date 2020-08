Als Sklavin dargestellt: Aufregung über Zeichnung einer französischen Abgeordneten

Die Darstellung einer schwarzen Abgeordneten in Ketten in einem rechtsgerichteten Magazin sorgt in Frankreich für große Empörung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll die Abgeordnete Danièle Obono am Samstag angerufen und die Veröffentlichung verurteilt haben, verlautete inzwischen aus Élyséekreisen.