Netzreaktion auf Tod von US-Schauspieler Chadwick Boseman: Lieblings-Tweet aller Zeiten

„Der beliebteste Tweet aller Zeiten. Ein Tribut für einen König“, twitterte das soziale Netzwerk.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

​Der Tweet mit einem Schwarzweißfoto von Boseman und einer Nachricht über seinen Tod hat bereits (Stand Sonntag) sieben Millionen Likes erhalten.

Chadwick Boseman, der mit seiner Hauptrolle als Königssohn T'Challa im Superheldenfilm „Black Panther“ weltberühmt wurde, ist am Freitag mit nur 43 Jahren an Krebs gestorben, wie seine Familie am Freitagabend „mit unermesslicher Trauer“ auf Twitter und Instagram mitteilte.

Demnach litt der afroamerikanische Darsteller seit 2016 an Darmkrebs. Er starb in seinem Haus im Kreise der Familie. Boseman sei ein „wahrer Kämpfer“ gewesen, hieß es weiter in der Mitteilung. Er habe noch Filme gedreht, während er Operationen und Chemotherapie durchmachte. Die Nachricht löste bei Kollegen und Fans am Samstag große Bestürzung und Trauer aus.

Actionstar und Charakterdarsteller

Der von den Marvel-Studios produzierte Science-Fiction-Actionfilm „Black Panther“ mit Boseman in der Hauptrolle kam im Februar 2018 in die Kinos und wurde zu einem weltweiten Erfolg. Der Film brachte an den Kinokassen mehr als eine Milliarde Dollar ein.

Außerdem spielte er schwarze Ikonen wie den Baseballspieler Jackie Robinson in „42“ und den Musiker James Brown in „Get on Up“. Zuletzt stand er für „Da 5 Bloods" von Regisseur Spike Lee vor der Kamera. Für 2022 war eine Fortsetzung von „Black Panther“ geplant.

pd/mt/sna