Weißrussland: Mann greift mit zwei Messern Polizisten an – Behörde

Ein betrunkener Mann hat in Weißrussland laut einer Mitteilung des Innenministeriums vom Sonntag mit zwei Messern Polizeibeamte angegriffen und diese verletzt. Ein Krankenhausaufenthalt sei aber nicht erforderlich gewesen.

„Heute gegen 16.30 Uhr (Ortszeit) wurden in Molodetschno (eine Stadt im Gebiet Minsk – Anm. d. Red.) auf der Straße Gromadowskaja Polizisten angegriffen. Polizeibeamte, die nach einer Beorderung in die Regionalabteilung zurückkehrten, sind auf einen Mann aufmerksam geworden, der obszöne Gesten zeigte und stark alkoholisiert war. Unsere Mitarbeiter hielten an, um Nachforschungen anzustellen. Zu dieser Zeit zog der aggressiv gestimmte Bürger zwei Küchenmesser heraus und stürzte sich auf die Polizisten“, teilte der Pressedienst der Behörde mit.

Nach Angaben des Innenministeriums erlitt einer der Beamten eine Stichwunde am Hinterkopf und der andere eine Schnittwunde am Unterschenkel. Der Verdächtige sei festgenommen worden. Bei ihm handle es sich um einen arbeitslosen 60-jährigen Einwohner von Molodetschno. Einer ärztlichen Untersuchung zufolge hat der Alkoholgehalt in der Ausatemluft bei drei ppm gelegen, hieß es weiter.

Die Verletzten seien medizinisch versorgt worden, so die Behörde. Ein Krankenhausaufenthalt sei nicht erforderlich gewesen. Die Handlungen des Festgenommenen würden einer rechtlichen Beurteilung unterzogen.

