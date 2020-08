Wegen „Bedrohung“ an Bord: Zwei Fluggäste in London festgenommen

Wie die Zeitung „Daily Mail“ zuvor mitteilte, hatten zwei Typhoon-Jagdflugzeuge am Sonntagabend einen Passagierjet über einem Vorort von London wegen einer „potentiellen Gefahr“ an Bord begleitet. Die in Wien gestartete Maschine der Fluggesellschaft Laudamotion landete etwa um 19:20 Uhr (Ortszeit) am Londoner Airport Stansted. Gleich nach der Ankunft wurde das Flugzeug von Polizisten umringt, die Passagiere konnten dabei wohlbehalten aussteigen. Laut einer Augenzeugin seien in der WC-Kabine an Bord „verdächtige Gegenstände“ sichergestellt worden.

„Polizeibeamte von der Abteilung zur Bekämpfung des Terrorismus haben (…) heute Abend (Sonntag) zwei Männer gemäß der Novelle 7 zum Anti-Terror-Gesetz (von 2000) festgenommen“, zitierte Sky News einen Bericht der Polizei von Essex.

Die Ordnungshüter haben einen aus Kuwait stammenden 34-jährigen Mann und einen in Italien geborenen 48-Jährigen festgenommen. Nach Polizeiangaben wurde eine Ermittlung eingeleitet.

