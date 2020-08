„Unsäglich“: Jens Spahn nach Wahlkampfauftritt bespuckt und beschimpft

Ein Vorfall im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach sorgte am Wochenende für Aufsehen. Nach einem Wahlkampftermin wurde Gesundheitsminister Jens Spahn auf der Straße von empörten Demonstranten angefeindet und ausgepfiffen – und musste ohne Gespräch die Rückfahrt antreten.

„Wie Jens Spahn angeschrien und angespuckt wird, ist unsäglich“, kommentiert etwa Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montagmorgen. „Wer für sich in Anspruch nimmt, für Freiheit zu demonstrieren, sollte anderen auch die Freiheit lassen, sich zu erklären. So ein Umgang geht gar nicht. DemokratInnen kämpfen mit Argumenten, nicht mit Beleidigungen.“

Wie Jens #Spahn angeschrien und angespuckt wird, ist unsäglich. Wer für sich in Anspruch nimmt, für Freiheit zu demonstrieren, sollte anderen auch die Freiheit lassen, sich zu erklären. So ein Umgang geht gar nicht. DemokratInnen kämpfen mit Argumenten, nicht mit Beleidigungen. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 31, 2020

Was genau passierte, kann man unter anderem den Videos in den sozialen Netzwerken entnehmen. Auf einem der Videos ist zu sehen, wie der CDU-Mann mit Menschen sprechen will, diese ihn aber anpöbeln. Es kommen auch homophobe Beleidigungen vor.

Spahn will mit Demonstranten diskutieren. Die brüllen ihm „Du schwule Sau“ entgegen. Widerliche Vollidioten. Damit haben sie jeden Anspruch, am Diskurs teilzunehmen, verwirkt. https://t.co/hDASBc8dET — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) August 30, 2020

„Sowas muss sich auch ein Jens Spahn nicht geben“, kommentieren die Twitter-Nutzer weiter.

Erst den Leuten das Gespräch angeboten, dann entschlossen zu gehen. Völlig nachvollziehbar, denn diese Leute möchten keinen Diskurs, wie man hier sieht. Darüber hinaus fällt bei 0:54 der Satz „Du Schwuchtel“. Sowas muss sich auch ein Jens Spahn nicht geben. https://t.co/Kz1tSYYXDQ — lea 💛 (@tatentschluss) August 30, 2020

Spahn selbst kommentierte den Vorfall gegenüber der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe): „Wir müssen das Gespräch und den Dialog mit denen suchen, die unzufrieden sind mit unserer Corona-Politik. Denn wir bleiben als Gesellschaft nur zusammen, wenn wir miteinander reden.“ Politik habe die Wahrheit nicht gepachtet, Diskussionen gehörten zur Demokratie. „Sie funktionieren aber nur, wenn beide Seiten bereit sind, zuzuhören. Aber wenn geschrien, gespuckt und gepöbelt wird, geht's halt leider nicht“, so Spahn.

In der vergangenen Woche war Spahn bei einem Auftritt in Wuppertal gestört worden. Zwei Personen hatten am Montag laut Polizei sein Auto blockiert und wurden wegen Nötigung angezeigt.

lk/dpa/sb