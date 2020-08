Friedliche Einigung im Sudan: Übergangsregierung und Rebellengruppen schließen Abkommen

Sudans Interimsregierung und mehrere Rebellengruppen haben ein Friedensabkommen erzielt. Jahrelang hatten Rebellen in der Region Darfur sowie in den Provinzen Blauer Nil und Südkordofan gegen die Regierung in Khartum gekämpft. Laut staatlichen Medien haben sie am Montag ein Abkommen in der südsudanesischen Hauptstadt Juba unterzeichnet.