Außergewöhnlicher Kriminalfall in Bayern: 15-Kilo-Plüsch-Teddybär gestohlen und weggeworfen

Im bayerischen Cottburg ist ein riesiges Plüschtier gestohlen worden, das schließlich in einem See gefunden wurde. Dies teilte die Polizei mit. Wer die Tat begangen hat, ist bislang nicht klar.

Die lokale Polizei informierte in einer Pressemitteilung darüber, dass am Sonntagmorgen „ein schwimmendes Plüschtier im Waldfriedensee in Neustadt bei Coburg“ entdeckt worden sei.

Dabei handle es sich um einen etwa einen Meter großen Teddybären eines bekannten örtlichen Familienunternehmens.

Laut der Polizei soll das circa 15 Kilogramm schwere Plüschtier vom Firmengelände entwendet worden sein.

„Anschließend brachten ihn die Unbekannten bis zum zwei Kilometer entfernten See und warfen den Plüschbären in das Gewässer.“

Einen Teddybär entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag von einem Firmengelände in Neustadt b. #Coburg und warfen ihn in den Waldfriedensee. Das Plüschtier hatte einen Wert von 250 Euro. Hinweise 📞 09568/9431-0.https://t.co/TuhK2pRdBR pic.twitter.com/85FGhF1qfE — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) August 31, 2020

Medienberichten zufolge stand der Teddybär bislang als Werbefigur auf dem Firmengelände und hatte sogar eine Mund-Nasen-Bedeckung. Der Teddy sei nun auf jeden Fall erkältet, erklärte die Firmenchefin mit Humor zum Zustand der Plüschfigur. Jedoch bleibe ein ungutes Gefühl, sagte sie weiter. Immerhin hätten die Diebe das schwere Plüschtier zunächst über das Tor heben und dann irgendwie zum knapp zwei Kilometer entfernten See transportieren müssen.

Die Polizei fahndet nach den Tätern. Das Plüschtier hatte einen Wert von 250 Euro.

